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Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Напомнят птицы

В Биробиджане открыли мемориал, посвященный погибшим в Сирии медсестрам
Текст: Юлия Гарднер (Биробиджан)
Российская газета - Федеральный выпуск №7592 (129)
14 июня в Биробиджане был открыт мемориал, посвященный погибшим в сирийском городе Алеппо медсестрам Надежде Дураченко и Галине Михайловой.
Обелиск установили у 301 военного госпиталя, где работали медсестры. Фото: Пресс-служба правительства ЕАО Обелиск установили у 301 военного госпиталя, где работали медсестры. Фото: Пресс-служба правительства ЕАО
Обелиск установили у 301 военного госпиталя, где работали медсестры. Фото: Пресс-служба правительства ЕАО

Обелиск с двумя летящими вверх золотистыми птицами появился у 301 военного госпиталя, где работали женщины. На церемонию открытия пришли родственники, военнослужащие, сотрудники военного госпиталя, студенты медицинского колледжа и жители города. Почетное право открыть мемориал было предоставлено кадетам регионального отделения ДОСААФ России.

Фото: Роман Щербенков
На Поклонной горе "выросла" Роща памяти погибших музыкантов

Память погибших почтили минутой молчания, а затем возложили цветы к подножию обелиска. В завершение церемонии в небо выпустили белые воздушные шары.

Напомним, Галина Михайлова и Надежда Дураченко погибли 5 декабря 2016 года при обстреле мобильного госпиталя, развернутого российскими военными в Сирии.

В декабре 2017 года на здании медицинского колледжа в Биробиджане в честь погибших открыли мемориальную доску.

Женщины посмертно награждены орденами. Их похоронили на городском кладбище в Биробиджане. Этот день в Еврейской автономной области объявлялся днем траура.

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