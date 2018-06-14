В Хабаровском крае начался самый сложный этап строительства резервной нитки подводного перехода второй очереди нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО-2).

Едва Амур освободился от ледяного покрова, на основном русле реки встали необычные суда, прозванные "пылесосами". Только собирать им предстоит не пыль, а тысячи тонн грунта, расположенного под толщей воды.

- Это земснаряды, - поясняет начальник участка строительства No 18 ООО "ЦУП ВСТО" Александр Севастьянов. - Они применялись и при разработке основной нитки перехода через Амур, где объемы были также значительными. Здесь же - представьте! - траншею необходимо заглубить на девять, а местами и на 14 метров. При этом в верхнем своем створе ее ширина достигнет 100 метров. В общей сложности нам нужно изъять 1,2 миллиона кубометров. Шестую часть работы уже выполнили.

Планируя сложнейшую операцию, строители должны были учесть самые разные факторы. Прежде всего сезонность схода ледяного покрова и крутой нрав Амура, который в период разлива способен преподнести неприятные сюрпризы. В 2013 году, например, река, поднявшись почти на метр, затопила не только окрестные поселки, но и некоторые улицы краевой столицы. Вот почему все наземные объекты подводного перехода - камеры пуска-приема средств очистки и диагностики, узлы запорной арматуры - еще на стадии проектирования вынесены на безопасную высоту с учетом возможного паводка.

- Ширина основного русла реки - немногим более 2500 метров, - рассказывает Александр Севастьянов, - но весь подводный переход - свыше 34,5 километра. Дело в том, что в этом месте у Амура множество притоков и стариц. В период половодья вся эта площадь скрывается под водой. Кроме перехода основного русла имеется еще восемь малых водных преград. На пяти из них, расположенных в правобережье, уже уложены дюкеры, к остальным приступим следующей зимой.

Четырнадцать "плетей" будущего дюкера для основного русла Амура дожидаются своего часа на берегу. Их начали готовить еще в феврале. Трубы сваривались в "нитки" по 200 метров. Каждый сварной шов подвергся многократным контрольным проверкам качества соединения.

Кроме того, предстоит провести внутритрубную диагностику "плетей", изоляцию стыков, монтаж балластирующих устройств. Сваривать между собой "плети" будут непосредственно при протаскивании. В подводную траншею дюкер длиною 2785 метров должен лечь в первой декаде сентября.

Справка

Земснаряд - судно технического флота, предназначенное для производства дноуглубительных работ. При разработке подводной траншеи на Амуре применены земснаряды землесосного типа, используемые на мягких грунтах I-IV класса. Изъятая порода транспортируется на отвалы через плавучий пульпровод либо на передвижных баржах.

Дюкер - участок нефтепровода, прокладываемый на пересечении с искусственным или естественным препятствием: под руслом реки или канала, под авто- или железной дорогой. Как правило, дюкер состоит из нескольких труб, которые предварительно свариваются в "нитку" ("плеть") и затем укладываются в подготовленную траншею.