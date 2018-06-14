В Комсомольске пожарные спасли 10 человек из горящего дома

Пожар произошел в многоквартирном доме Комсомольска-на-Амуре в ночь на четверг.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 2.46 по местному времени. Прибывшие на вызов сотрудники МЧСобнаружили, что открытое пламя вырывается из окна квартиры на третьем этаже.

Одно звено пожарных начало проверку задымленных помещений, а другое приступило к установке лестницы для спасения людей с верхних этажей. С ее помощью были эвакуированы десять человек, в том числе четверо детей и беременная женщина.

"Из горящей квартиры огнеборцы эвакуировали женщину. С ожогами она была передана сотрудникам скорой помощи", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Спустя 12 минут после прибытия расчетов пожар был локализован, еще через полчаса - полностью потушен. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Причины ЧП устанавливаются.