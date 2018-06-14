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14.06.2018 09:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ван Вэньтао: Новый район Харбина станет интернациональной зоной города

Заместитель секретаря партийного комитета провинции Хэйлунцзян, губернатор Ван Вэньтао считает, открытие Нового района Харбина станет важной отправной точкой в развитии столицы провинции.
Фото: partnery.cn Фото: partnery.cn
Фото: partnery.cn

- Учитывая ориентиры, намеченные Государственным советом КНР, следует рассматривать Новый район и старый город, расположенные по обе стороны реки Сунгари, как единое целое, - подчеркнул Ван Вэньтао.

В Суйфэньхэ прошла конференция по региональному сотрудничеству

Он отметил, что магистрали и речные рукава, пересекающие Харбин, органично связывают воедино Юг и Север Китая, Восток и Запад страны.

- Нам нужно в полной мере использовать ведущую роль Харбина в развитии всей провинции и превратить Новый район в интернациональную зону города, - заявил губернатор.

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