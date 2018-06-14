Ван Вэньтао: Новый район Харбина станет интернациональной зоной города

Заместитель секретаря партийного комитета провинции Хэйлунцзян, губернатор Ван Вэньтао считает, открытие Нового района Харбина станет важной отправной точкой в развитии столицы провинции.

- Учитывая ориентиры, намеченные Государственным советом КНР, следует рассматривать Новый район и старый город, расположенные по обе стороны реки Сунгари, как единое целое, - подчеркнул Ван Вэньтао.

Он отметил, что магистрали и речные рукава, пересекающие Харбин, органично связывают воедино Юг и Север Китая, Восток и Запад страны.

- Нам нужно в полной мере использовать ведущую роль Харбина в развитии всей провинции и превратить Новый район в интернациональную зону города, - заявил губернатор.