Вертолет вылетел в находящийся под угрозой подтопления район Камчатки

Вертолет Ми-8 вылетел в Пенжинский район Камчатского края, в котором существует угроза подтопления двух населенных пунктов.

По данным регионального ГУ МЧС, на борту, помимо спасателей и членов оперативного штаба, находятся специалисты Роспотребнадзора и гидрологи.

- Они доставят в район все необходимое оборудование для проведения аварийно-спасательных работ на местах: лодки, моторы, генераторы и прочее снаряжение. В случае необходимости специалисты будут готовы оказать адресную помощь населению: поднять на верхние этажи зданий мебель и бытовую технику, другие предметы быта, а также помогут заранее эвакуировать животных на возвышенности, - сказал начальник краевого главка МЧС Роман Чурсин.

Ранее гидрологи спрогнозировали вероятность подтопления сел Аянка и Слаутное из-за половодья. Достижение опасных значений уровня воды в реке возможно в течение ближайших двух-трех суток.

В опасной зоне ведется постоянный мониторинг обстановки.

- Мы рекомендовали главе Пенжинского района ввести режим повышенной готовности на территории муниципального образования и принять все необходимые превентивные меры, - заявил зампред правительства края Сергей Хабаров.