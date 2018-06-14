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14.06.2018 06:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вертолет вылетел в находящийся под угрозой подтопления район Камчатки

Текст: Юлия Гарднер

Вертолет Ми-8 вылетел в Пенжинский район Камчатского края, в котором существует угроза подтопления двух населенных пунктов.

Фото: ГКУ "Служба спасения РС(Я)"
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По данным регионального ГУ МЧС, на борту, помимо спасателей и членов оперативного штаба, находятся специалисты Роспотребнадзора и гидрологи.

- Они доставят в район все необходимое оборудование для проведения аварийно-спасательных работ на местах: лодки, моторы, генераторы и прочее снаряжение. В случае необходимости специалисты будут готовы оказать адресную помощь населению: поднять на верхние этажи зданий мебель и бытовую технику, другие предметы быта, а также помогут заранее эвакуировать животных на возвышенности, - сказал начальник краевого главка МЧС Роман Чурсин.

Ранее гидрологи спрогнозировали вероятность подтопления сел Аянка и Слаутное из-за половодья. Достижение опасных значений уровня воды в реке возможно в течение ближайших двух-трех суток.

В опасной зоне ведется постоянный мониторинг обстановки.

- Мы рекомендовали главе Пенжинского района ввести режим повышенной готовности на территории муниципального образования и принять все необходимые превентивные меры, - заявил зампред правительства края Сергей Хабаров.

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