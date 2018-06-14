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14.06.2018 16:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Генконсул Венгрии предложил рецепт борьбы с санкциями

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Фото: youtube.com Генконсул Венгрии Адам Штифтер. Фото: youtube.com
Генконсул Венгрии Адам Штифтер. Фото: youtube.com

Санкции нанесли большой урон бизнесу Венгрии. Об этом во время рабочего визита в Удмуртию сообщил генеральный консул этой страны в Казани Адам Штифтер.

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- Санкции мешают всем. По некоторым товарам мы очень сильно пострадали, это, в первую очередь, свежие фрукты и другие продовольственные продукты с венгерской стороны. Надо обязательно найти какое-то решение. Я вижу его в создании совместных предприятий либо на территории России, либо на территории Венгрии, - сказал Штифтер.

Он также добавил, что в Татарстане уже работает подобное предприятие, где выращивают фрукты и овощи на основе венгерского племенного материала, то есть саженцы привозят из Венгрии, а овощи из них выращивают уже в Татарстане.

- Сейчас у нас много разных планов по сотрудничеству. Знаем, что у вас (в Удмуртии, - Прим."РГ") на очень развитом уровне находится молочное скотоводство. Мы можем предложить свои услуги и помощь в этом направлении, потому что Венгрия имеет большой опыт работы в этой сфере, - подытожил Адам Штифтер.

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