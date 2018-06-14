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14.06.2018 09:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пытливый Виктор Гилин

Житель Перми спасал корабли, торговал гантелями и открыл единое поле Вселенной
Текст: Константин Бахарев
Российская газета - Неделя - Пермский край №7591 (128)
Пермяк Виктор Гилин по образованию судовой механик. Но границ для его исследований не существует. Он занимается бизнесом, пишет книги и подбирается к открытию тайн нашего мира.
Инженер запатентовал более 70 изобретений, а также постоянно издает книги, в которых излагает свое видение мира. Фото: Александр Шестаков Инженер запатентовал более 70 изобретений, а также постоянно издает книги, в которых излагает свое видение мира. Фото: Александр Шестаков
Инженер запатентовал более 70 изобретений, а также постоянно издает книги, в которых излагает свое видение мира. Фото: Александр Шестаков

С борта на борт

В 1969 году, после окончания высшего инженерного морского училища во Владивостоке, Виктор Гилин попал на военно-морской флот. Служил командиром боевой части N5, главным механиком секретного танкера. Корабль был построен для перевозки так называемой тяжелой воды, которая используется в ядерных реакторах подводных лодок как замедлитель нейтронов и теплоноситель.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Но командование решило, что мы будем возить обычную воду для кораблей всей тихоокеанской эскадры, - вспоминает Виктор Гилин.

Во время службы молодой механик даже прошел Северным морским путем. Только уже на другом корабле - тихоходном, в полярных морях его тащили на буксире.

- Как-то просыпаюсь, лежу вверх головой, - говорит Гилин. - Выяснилось, что корабль наш почти опрокинулся.

Небольшое судно болтало на буксире и заносило. В итоге оно начало крениться на борт. Несколько раз корабль чуть было не опрокинулся. А потом еще и получил пробоину ниже ватерлинии и едва не пошел ко дну в проливе Вилькицкого.

Со всеми проблемами приходилось справляться молодому лейтенанту Гилину. При большом крене матросы бежали наверх, на палубу, боясь утонуть, а он спешил вниз, в двигательный отсек.

- Тонул я и в северных морях, и на Тихом океане, но всегда находилось решение, помогающее спасти корабль и экипаж, - подводит итоги своей службы Гилин.

Морской поход все же завершился благополучно, а молодой лейтенант после службы нашел себя на гражданке.

Изобрести миномет

Бывший военный моряк после увольнения в запас трудился инженером. А в 1980 году его назначили начальником бюро новой техники на пермском заводе имени Ленина. Предприятие выпускало артиллерийские системы, все было засекречено. Одним из направлений работы были минометы.

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- Мы занимались таким изделием, как 2Б11, - вспоминает Виктор Гилин. - Проблема была в том, чтобы сократить сроки обработки стволов.

На заводе тогда только осваивали производство этого миномета. Главные трудности - казенная часть и ствол. Его доводили до ума очень долго и с большими затратами: прогоняли несколько раз через шесть станков, охлаждая керосином.

Виктор Гилин предложил свой вариант обработки. Реализация рацпредложения позволила бы вместо шести станков использовать всего три.

- Отдел технического контроля поначалу принял мою идею в штыки, - говорит Гилин. - Большое недоверие было к моему предложению.

Фото: depositphotos.com
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Однако после испытаний выяснилось, что новый метод гораздо эффективней предыдущего.

Много чего изобрел тогда инженер. На какие-то новинки оформил авторские свидетельства, на какие-то нет - им двигала тяга к познанию, а не корочки и регалии. Она-то, совмещенная с производственными задачами, и приносила успех в работе.

Тогда же Виктор Гилин, несмотря на загруженность, начал публиковаться в газетах. Первые заметки появились в заводской многотиражке. Потом были статьи в областной газете, затем в "Социалистической индустрии", "Советской России" и даже "Известиях".

Как бы между делом Виктор Гилин возглавил на заводе комиссию по борьбе с пьянством. Время было такое - на излете социализма люди стремительно спивались. Поэтому пьянчуг били рублем.

- Несколько предупреждений выносили, - вспоминает Гилин. - А потом я штрафы выписывал, рублей по 20-30.

И на все у него хватало времени.

Тайны Вселенной

Сегодня Виктор Гилин - владелец коммерческой недвижимости и завода строительных материалов. Однако пытливый ум не позволяет сидеть спокойно на месте, несмотря на возраст - ему уже 72 года - и достаток.

Фото: U.S. Navy/ Wikimedia.org
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Узнав о затоплении калийных рудников в Верхнекамье, Гилин разработал способ постройки перемычки, которую можно возвести в шахте за два-три часа. При этом ее не размоет водой - инженер придумал и запатентовал особое вещество для ее укрепления.

Занимается Гилин и изучением Вселенной. Жизненный опыт у него огромный, много повидал, много изучал, много придумывал. Интересуется буквально всем: проблемами освоения космоса, вопросами перегрева Земли и изменения климата. Все, что для него интересно, становится объектом тщательного изучения. Потом он пишет книги и выпускает за свой счет брошюры с результатами исследований.

В общем, живет полноценной жизнью. Успевает и коммерческие дела вести, и производственные проблемы решать, и наукой заниматься, и книжки писать.

Игрушки для взрослых

Перестройка, катившаяся по стране, зацепила и оборонную промышленность. Виктор Гилин, с его неугомонным характером, организовал один из первых кооперативов. Изготовляли всякую хозяйственную мелочь, которую, тем не менее, было не купить в магазинах.

- Производство товаров народного потребления дело очень сложное, - говорит Гилин. - Организовать его непросто.

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У каждого оборонного завода тогда был план по таким товарам. На Мотовилихе решили делать стиральную машину "Малютка". Бились с ней около пяти лет. Никак не могли добиться того, чтобы агрегат стал дешевым и надежным.

За это время на заводе освоили и начали выпускать три артиллерийские системы. А производство стиральной машинки так и не наладили.

- Мой кооператив выпускал лопаты, гвоздодеры, таблички номерные для квартирных дверей, всего 40-50 наименований, - вспоминает Гилин. - В дело шли отходы производства. Я покупал у завода тонну металла за 50 рублей, платил за использование станков. Люди работали вечерами. А завод включал мою продукцию в план выпуска товаров народного потребления.

Тогда же Гилин столкнулся с вопросами рыночной экономики. Как-то раз он привез в центральный универмаг партию гантелей. Они были разборные, можно было варьировать вес от одного килограмма до 25. Лежат гантели день, другой, ни одной продажи. Прошла неделя, в магазине говорят кооператору: дескать, такой товар лежалый не особо нужен.

Гилин подумал и пришел к выводу, что гантели - это, по сути, игрушка. Только для взрослых. А если игрушка, то надо сделать ее яркой. И покрыл ручку хромом. Бело-черные гантели заблестели, стали привлекать внимание. И за несколько дней весь товар был раскуплен.

Похожий случай был с кранами-смесителями. На заводе их делали некачественно, многое уходило в брак. Гилин забирал негодные детали, немного переделывал и с успехом пускал в продажу.

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