На родине Говорухина в Прикамье может появиться памятный знак

В Березниках Пермского края может появиться памятный знак, посвященный известному российскому режиссеру Станиславу Говорухину.

Как пояснили в региональном министерстве культуры, такая возможность рассматривается на тот случай, если общественные организации и жители Березников и Пермского края будут ходатайствовать об увековечивании памяти известного земляка.

В настоящее время муниципальные библиотеки Березников готовят информационные стенды, посвященные деятельности Станислава Сергеевича. Помимо этого, в муниципальном музее в рамках экспозиции по истории города будет оформлен раздел, посвященный Говорухину.

Кинорежиссер, актер, политический и общественный деятель Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Свердловской области (ныне территория Пермского края). Сегодня стало известно, что на 83 году жизни после тяжелой болезни он скончался в санатории Барвиха.