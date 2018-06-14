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14.06.2018 16:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Около 500 оренбуржцев пожелали стать волонтерами форума "Евразия"

В Оренбуржье начался отбор волонтеров для работы на Международном молодежном образовательном форуме "Евразия". Всего предстоит отобрать 180 человек, из них 30 будут представителями других регионов России. На сегодня только в областном центре поступило почти 500 заявок от юношей и девушек.
Фото: Департамент молодежной политики Оренбургской области Фото: Департамент молодежной политики Оренбургской области
Фото: Департамент молодежной политики Оренбургской области

Как сообщили в департаменте молодежной политики региона, в течение месяца представители волонтерского корпуса провели цикл информационных встреч со студентами ведущих вузов и учащимися колледжей Оренбурга. Волонтеры успели посетить 27 образовательных организаций города, о требованиях к кандидатам и последующем обучении добровольцев узнали около 3000 молодых людей, 470 из них заявили о желании вступить в ряды добровольцев.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
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По словам руководителя волонтерского корпуса форума "Евразия" Елизаветы Репиной, до 25 июня планируется провести встречи с потенциальными кандидатами в других городах и райцентрах области: Орске, Бузулуке, Новосергиевке, Медногорске, Новотроицке, Бугуруслане, Гае.

- Наши волонтеры оказывают всевозможную помощь гостям и участникам во время пребывания в Оренбуржье. Во многом от их слаженной и ответственной работы зависит атмосфера мероприятия. Поэтому к волонтерам "Евразии" у нас особые требования, - рассказала Елизавета Репина.

Через неделю, 20 июня, стартует рекрутинговая кампания. В волонтерском центре Оренбурга пройдут первые собеседования. В числе главных критериев отбора - знание иностранных языков, а также опыт не только волонтерской, но и общественной деятельности. Итоги будут подведены первого августа.

В состав волонтерского корпуса "Евразии" также войдут "серебряные", инклюзивные волонтеры и волонтеры-медики. Регистрация в ряды добровольцев форума продлится до 30 июня в автоматизированной информационной системе "Молодежь России".

Справка "РГ"

Международный молодежный образовательный форум "Евразия" будет проходить в Оренбуржье с четвертого по десятое сентября 2018 года. Он станет коммуникационной площадкой для дружественного, профессионального и гуманитарного взаимодействия молодых людей государств Евразийского континента, объединенных идеями русского мира.

Участниками форума станут 800 молодых людей. Образовательная программа включает четыре тематических дня и один презентационный день.

Регистрация участников открыта 15 мая через автоматизированную информационную систему "Молодежь России" и доступна до 29 июля. В образовательной программе смогут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, занятые в сфере международного сотрудничества, развития русского языка и культуры, изучения истории России.

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