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14.06.2018 11:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Не останавливаться в развитии

На посту гендиректора АПЗ Олег Лавричев доказал: предприятие может быть успешным, несмотря на все кризисы
Текст: Людмила Фокеева (Арзамас)
Российская газета - Экономика Поволжья №7590 (127)
В начале июня исполнилось 10 лет с тех пор, как Олег Лавричев занял пост генерального директора Арзамасского приборостроительного завода (АПЗ) имени П. И. Пландина. В интервью "РГ" он рассказал о том, как изменилось предприятие за это время и как его руководству удалось преодолеть трудности, связанные с периодами экономических кризисов.
Фото: Пресс-служба АО "АПЗ" Олег Лавричев: Любые сложные времена – это всегда новые возможности для роста, поиска новых ниш. Фото: Пресс-служба АО "АПЗ"
Олег Лавричев: Любые сложные времена – это всегда новые возможности для роста, поиска новых ниш. Фото: Пресс-служба АО "АПЗ"

Олег Вениаминович, как вы попали на АПЗ, кто вас принимал на работу?

Фото: Пресс-служба АПЗ
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Олег Лавричев: В 2007 году предприятие вошло в состав двух вертикально интегрированных структур: ЗАО "Военно-промышленная компания" (ныне "Социум-А", во владении которого сейчас находится контрольный пакет акций АПЗ) и АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Они выбирали руководителя с опытом работы и желательно из числа нижегородцев. Мне поступило предложение возглавить завод. До этого я руководил предприятием ОАО "Термаль", которое также работает на оборонно-промышленный комплекс. Там прошел путь от слесаря и наладчика станков с ЧПУ до генерального директора. Затем работал в дочерней компании ПАО "Газпром" - СМТ ОАО "Волгогаз" заместителем генерального директора. Об АПЗ и номенклатуре его продукции применительно к газовому направлению производства гражданской продукции я знал уже тогда: широко были известны счетчики газа, комплексы учета, которые мы устанавливали в узлах учета в системах газораспределения и газоснабжения.

Согласование на должность генерального директора АПЗ я проходил в феврале 2008 года у генерального директора ГСКБ "Алмаз-Антей" Игоря Рауфовича Ашурбейли. Он задал мне всего один вопрос: почему я решил, что справлюсь с работой в этой должности? Я дал пояснения. Видимо, они его удовлетворили. Я благодарен судьбе и лично Игорю Рауфовичу, что с его легкой руки так круто изменилась моя жизнь.

Фото: Елена Галкина
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Легко ли было начинать работу на незнакомом предприятии, в иной сфере, да еще и в другом городе?

Олег Лавричев: Вступать в должность было непросто. На предприятии присутствовала некая настороженность к новой команде - на завод я пришел не один, а с коллективом единомышленников. Каких-то революционных решений мы тогда не планировали, хотя многое и пришлось выстраивать по-иному. Все наши планы по развитию производственно-хозяйственной деятельности существенным образом корректировались начавшимися тогда кризисными явлениями в экономике страны. Нужно было добиваться положительной динамики в существенно осложненных условиях. Видимо, в том числе и поэтому настороженность к новой команде в коллективе довольно быстро сменилась конструктивной работой.

В последние 10 лет зарплата сотрудников повышалась ежегодно, что бы ни происходило в экономике страны

Какие цели и задачи стоят перед предприятием сейчас?

Олег Лавричев: Основная наша задача - это выполнение производственной программы, которая на 90 процентов состоит из государственного оборонного заказа. Поэтому мы продолжаем работать в интенсивном режиме.

Занимаемся диверсификацией, осваивая и внедряя в серийное производство номенклатуру гражданского направления. Продолжаем модернизировать технологические мощности предприятия. В приоритете у нас также внедрение инструментов бережливого производства, реализация программ энерго- и ресурсосбережения, вопросы подготовки и повышения квалификации персонала, развитие социальной политики.

Вопросы кадровой политики всегда были в приоритете у руководителей АПЗ, каковы сейчас условия работы для заводчан?

Фото: Пресс-служба АПЗ
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Олег Лавричев: Мы мотивируем персонал стабильными социальными гарантиями. Зарплата сотрудников ежегодно индексируется в среднем на 10 процентов. Все приборостроители обеспечены пенсионным, социальным и медицинским страхованием. На предприятии действуют различные положения, предусматривающие гарантийные, компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты. Только за 2017 год по ним было выплачено порядка 290 миллионов рублей.

Если мы берем молодого специалиста, то непременно способствуем его профессиональному росту. Станки сейчас современные и высокотехнологичные, поэтому мы готовим для себя кадры в тесном сотрудничестве с ведущими техническими учебными заведениями города и области. Для этого на базе Арзамасского политехнического института - филиала НГТУ имени Р. Е. Алексеева - функционирует базовая кафедра "Инновационные промышленные технологии". На базе Арзамасского приборостроительного колледжа имени П. И. Пландина открыт Ресурсный центр подготовки кадров для инновационных производств ОПК по выпуску высокотехнологичных систем противоракетной и противовоздушной обороны. Кроме того, обучаются студенты и по целевому направлению в опорном вузе региона.

Расскажите, какими качествами должен обладать руководитель крупного предприятия, исходя из вашего управленческого опыта?

Фото: Александр Барыкин
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Олег Лавричев: Конечно, первое лицо - это генератор, именно его политическая воля должна продуцировать положительные изменения. Как директор я задаю импульс: нужно ставить такие-то задачи, стремиться к таким-то целям, нужно быть привлекательными и современными, важно мотивировать молодых специалистов, чтобы у них появлялось желание работать на нашем предприятии, связать с ним свою судьбу.

Экономика в последние десять лет была достаточно волатильной - сказались постперестроечные процессы, которые формировали новые условия и стандарты для работы бизнеса: и крупного, и среднего, и малого. Но мы научились работать в условиях переходной экономики: как правило, любые сложные времена - это всегда новые возможности для роста, поиска новых ниш. И здесь правило простое - не бояться перемен, использовать их с выгодой и не останавливаться в развитии.

Еще одно правило ведения бизнеса, которое я вывел для себя, - волатильность экономики как можно меньше должна влиять на внутренние производственные процессы и на зарплату работников. Это принципиальный момент: сотрудники должны видеть, что их личный трудовой вклад - это часть общего результата и успеха всего предприятия.

Досье "РГ"

Лавричев Олег Вениаминович родился 31 декабря 1962 года в городе Николаеве (Украинская ССР). Окончил Горьковский политехнический институт (1985) по специальности "Электрооборудование судов", Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского (2001, менеджмент и юриспруденция), Нижегородский институт развития бизнеса (1998, специалист по антикризисному управлению).

Помимо работы на АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина" является председателем комитета по экономике и промышленности Законодательного собрания Нижегородской области, членом Совета законодательного обеспечения военно-промышленного комплекса при Совете Федерации РФ, членом Экспертного совета в сфере ГОЗ Федеральной антимонопольной службы России, председателем Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей "Развитие".

Кстати

По итогам 2017 года объем производства на АПЗ составил почти 11 миллиардов рублей, что в четыре с лишним раза больше показателя 2008-го, тогда было 2,5 миллиарда. За последние 10 лет на предприятии для основного производства было приобретено 990 единиц оборудования. Сейчас на заводе работает почти семь тысяч человек, из них 2736 - молодые специалисты (в возрасте до 35 лет), что составляет 39,6 процента от общей численности персонала.

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