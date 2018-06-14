От Антуана Гризманна ждут, что он будет лидером сборной Франции не только на поле, но и в раздевалке. Фото: EPA

Французам прочат борьбу за чемпионский титул не просто так. По звездности имен "трехцветные" на ЧМ2018 мало кому уступят. Здесь и Рафаэль Варан из мадридского "Реала", и Самюэль Умтити из "Барселоны", и Поль Погба из "Манчестер Юнайтед", и, конечно, Антуан Гризманн из "Атлетико". При этом сборная Франции входит в число самых молодых команд турнира. В заявке у "синих" всего пять человек, достигших 30-летнего порога.

Поток талантов во Франции настолько мощный, что национальная команда обновляется какими-то невероятными темпами. Из состава, игравшего два года назад в финале Евро2016, Дешам вызвал всего девять человек. Из тех, кто выступал на ЧМ2014, в заявку попали лишь шестеро.

Хватит ли французским вундеркиндам таланта, чтобы компенсировать недостаток опыта? Вопрос дискуссионный. Средний возраст игроков - 25 лет и 10 месяцев. Любопытный факт: моложе "трехцветные" были только на домашнем ЧМ1998, который и выиграли. Другое дело, что, по мнению многих экспертов, при всем обилии высококлассных игроков у нынешней команды нет харизматичных вожаков с беспрекословным авторитетом. Таких, каким были 20 лет назад Лоран Блан или наставник этой сборной Дидье Дешам, носивший тогда капитанскую повязку.

- Я не смотрю в паспорт, когда беру игроков в сборную. Молодость - это знак качества. Но конечно, у нас есть определенный дефицит игроков с опытом, - согласен сам Дешам.

В этой ситуации особый спрос будет с главной звезды французской команды, Антуана Гризманна. Во-первых, с 51 матчем за сборную он один из самых опытных в заявке. Во-вторых, по игре ему мало равных во всем мире, не то что в сборной Франции. Тот же Дешам вовсю старается приучать 27-летнего Гризманна к роли вожака. "Он спрашивает меня, как я чувствую себя в нашей игровой модели, что думаю об остальных игроках. Мне нравится такое доверие тренера", - рассказал Антуан.

К слову, в последнее время сборная Франции привлекала к себе внимание именно за счет Гризманна, которого последние полгода упорно сватают в "Барселону". Футболист сам подлил масла в огонь, заявив уже по приезде в Россию о том, что готов рассказать о своем будущем на ближайшей пресс-конференции. Но потом передумал.

- Приношу свои извинения, понимаю, что у вас были большие ожидания. Я принял решение, но не объявлю о нем сегодня, - заявил футболист, видимо, решив не будоражить лишний раз общественность в преддверии матчей чемпионата мира.

Перед самым стартом ЧМ2018 порцию внимания у Гризманна перехватил его молодой партнер по атаке Килиан Мбаппе. На одной из тренировок 19-летний вундеркинд пошел в жесткий стык с Адилем Рами и смог покинуть поле только при помощи врачей. Инцидент вызвал такой резонанс, что Килиану пришлось выступить с заявлением в соцсетях: "Со мной все в порядке, просто ушиб. И отстаньте уже от моего друга Адиля".

Тем не менее, успеет ли Мбаппе восстановиться к стартовому матчу, доподлинно неизвестно. Притом важность этой игры осознают все.

- Первый матч - самый важный, особенно с точки зрения создания коллектива. Мы готовимся и довольно уверены в себе, - подчеркнул Гризманн.

Надо сказать, что первый соперник французам достался не самый грозный. В последний раз "синие" встречались с австралийцами пять лет назад в товарищеском матче на парижском "Парк де Пренс" и буквально разорвали оппонента - 6:0. Из того состава "соккеруз", как называют австралийскую сборную на родине, осталось всего четыре игрока. И каждый из них уверен, что сценарий сегодняшней встречи будет совсем другим.

98 матчей за сборную провел самый опытный игрок нынешней сборной Франции, вратарь Уго Льорис

- Тогда были совсем другие обстоятельства, - не сомневается Робби Круз. - Наш новый тренер сумел поднять наш моральный дух и поставить игру.

Наставник австралийской сборной голландец Берт ван Марвейк заслуживает отдельных слов. Специалист возглавил "соккеруз" в январе этого года после того, как был уволен из Саудовской Аравии, которую вывел на ЧМ2018. Вместе с собой ван Марвейк, под руководством которого сборная Голландии выиграла "серебро" ЧМ2010, привел в тренерский штаб восемь соотечественников. На оплату их труда у австралийской футбольной федерации денег не хватило. Но Берт ван Марвейк не отступил, взяв все расходы на себя. Помогло ли это "соккеруз", будет видно уже в России.