Саратовские ученые разработали новую методику расшифровки ДНК

Российские биологи разработали новую методику расшифровки и сравнения структуры ДНК, которая поможет медикам в лечении опасных заболеваний.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда, свои открытия ученые сделали, просвечивая молекулы клеток лазером.

По словам одного из исследователей профессора Саратовского государственного университета Сергея Ульянова, новаторским является подход, основанный на распознавании образов нуклеотидных последовательностей. Как отмечает ученый, ранее он никогда не использовался в биоинформатике.

Публикация, посвященная новому методу, вышла в журнале Laser Physics Letters.

Поначалу технологии секвенирования ДНК стоили очень дорого, и были доступны лишь крупным лабораториям и большим научным коллективам. Новые технологии расшифровки ДНК, появившиеся за последнее время, удешевили стоимость секвенирования до нескольких тысяч долларов. Это привело к использованию таких технологий во многих сферах медицины и науки.

В настоящее время российские ученые делают следующий шаг в развитии молекулярной биологии. С помощью новой методики можно найти следы обрывков ДНК или геномов организмов в любом месте.

Исследователи обратили внимание, что при столкновении лазерного луча с молекулой ДНК, он распадается на большое количество светлых и темных пятен, которые ученые условно назвали "солнечными зайчиками". Число, размеры и различные свойства таких пятен зависят от структуры ДНК. Даже незначительные изменения ДНК приводят к изменению "солнечных зайчиков".

Новая технология может получить большое значение в медицине, так как она позволяет диагностировать опасные заболевания, в том числе рак, на ранних стадиях.