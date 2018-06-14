В Чебоксарах депутату предъявили обвинение в крупном мошенничестве

Следственные органы Чувашии завершили расследование уголовного дела против депутата горсобрания Чебоксар, подозреваемого в мошенничестве при строительстве автодороги.

По версии следствия, в октябре 2015 года между фирмой, владельцем которой является депутат, и Большешатьминским сельским поселением был заключен муниципальный контракт на строительство автодороги в деревне Кошки.

Уже через две недели фигурант дела подготовил фиктивные документы о стоимости выполненных работ и представил их главе населенного пункта. Женщина, поверив, что подрядчик выполнил свои обязательства, подписала акты, а на счет фирмы депутата были перечислены более 970 тысяч рублей.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Чувашии, фактически работы были выполнены лишь после того, как неправомерные действия владельца стройкомпании выявили сотрудники прокуратуры в ходе проверки. Ее материалы и были переданы в следственные органы.

В настоящее время автодорога полностью достроена. Депутату предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в крупном размере и с использованием служебного положения (часть 3 статья 159 УК РФ), а также по статье о подделке официального документа (часть 1 статья 327 УК РФ). Уголовное дело будет рассматриваться в Красноармейском районном суде.