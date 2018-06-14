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14.06.2018 12:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В чебоксарских МФЦ появились "окна для бизнеса"

Текст: Сергей Кирсанов
В центрах "Мои документы" в столице Чувашии начали функционировать специализированные окна, в которых предоставляются услуги для предпринимателей.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Так, в многофункциональном центре (МФЦ) на Эгерском бульваре, 36А теперь пять "Окон для бизнеса". Помимо государственных и муниципальных услуг предприниматели могут получить здесь консультации и документы "Корпорации "МСП", АО "Водоканал" и Отдела водных ресурсов по Чувашской Республике Верхне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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Как пояснили в администрации Чебоксар, к сентябрю этого года планируется открыть еще четыре окна по обслуживанию бизнеса в МФЦ на улице Ленинградской, 36. Их организуют на средства, выделенные республике из федерального бюджета в качестве субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства.

Вместе с тем в городе создаются центры "Мой бизнес" в формате одного окна. Первый из них начал работу на базе отделения одного из банков на улице К. Маркса, 22. При этом предприниматели могут получить доступ не только к финансовым услугам, но и услугам институтов развития, ресурсоснабжающих организаций, госуслугам и B2B.

Заместитель главы администрации Чебоксар, руководитель аппарата Алексей Маклыгин отметил, что с 2016 года, когда началась работа по организации "окон для бизнеса", многие предприниматели уже ощутили более комфортные условия при получении необходимых документов.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

- На единой площадке мы объединяем услуги и сервисы для малых и средних предприятий, чтобы на протяжении всего жизненного цикла бизнес чувствовал поддержку, - заявил Маклыгин.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
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В перспективе в многофункциональных центрах предпринимателям будут доступны услуги по разработке бизнес-планов, товарной и правовой экспертизе, оценке бизнеса и рисков, юридическому сопровождению, страхованию имущества физических и юридических лиц, а также будут приниматься заявки на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий и на получение микрозаймов.

Напомним, в настоящее время во всех центрах "Мои документы" столицы Чувашии можно получить 96 услуг, предоставляемых органами власти всех уровней: Росреестра, Роспотребнадзора, Налоговой службы, МВД и других органов исполнительной власти, а также услуги городской администрации.

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