В Ижевске девочка отравила пятерых одноклассников таблетками бабушки

В Ижевске школьница отравила пятерых одноклассников таблетками своей бабушки.

Девочка принесла их в школу и дала выпить друзьям на уроке музыки, сообщает прокуратура Удмуртии.

После этого восьмиклассников школы № 68 госпитализировали с отравлением разной степени тяжести.

Происшествие случилось еще в апреле этого года, однако ранее о нем не было известно. Примечательно, что пожилая женщина сама дала таблетки внучке, когда та жаловалась на головную боль.

Так как учитель не уследил за поведением учеников, прокуратура посчитала, что нарушены требования ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Директору школы внесли представление. В учебном заведении после происшествия провели совещание, инструктаж по охране руда и профилактические беседы сотрудников МВД с учениками.

Сейчас всех школьников выписали из больницы. Их здоровью ничего не угрожает.