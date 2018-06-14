На встречу с волонтерами Пермской региональной общественной организации "ПравДА вместе" жительница одного из сел Прикамья Анна Полуянова (имя изменено) пришла с сумкой, в которой были собраны вещи дочери-подростка.

"Не могу больше терпеть ее выходки, забирайте, куда хотите", - заявила она.

Организаторам мероприятия удалось убедить Анну все-таки поприсутствовать на встрече, пообщаться с другими родителями, волонтерами и наставниками. Спустя несколько часов она вышла на улицу уже с другим настроением, решив еще раз попытаться наладить с девочкой нормальные отношения.

Нельзя сказать, что такие ситуации для сотрудников организации, работающих с преступившими закон подростками, не редкость. Редкость. И большая ценность.

Официально общественная организация "ПравДА вместе" появилась в 2011 году, до этого группа энтузиастов во главе с пермячкой Ириной Черновой называлась движением. Молодежь активно придумывала и реализовывала проекты, направленные на работу с трудными подростками. Их опытом заинтересовался сначала детский омбудсмен Павел Миков, а затем руководитель участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Пермскому краю Татьяна Кандакова. И однажды, в 2012 году, ребятам предложили организовать для трудных подростков отдельную лагерную смену. Позже из этого вырос большой и очень важный проект "На пути героя", признанный сегодня уникальным опытом в стране. В нынешнем году он вошел в ТОП-100 лучших региональных практик России в области детства.

- В первый раз поехать на 10 дней в лагерь с такими подростками было очень тяжело, - вспоминает Ирина Чернова. - Нам почти не удавалось поспать, за ними требовался постоянный присмотр. Такие дети не могут найти применение своей энергии в мирных целях. А ее у них очень много.

Волонтерам-наставникам из "ПравДА вместе" и инспекторам ПДН (они были в лагере воспитателями) пришлось находить для трудных подростков такие занятия, где они могли бы использовать все свои умения и большой запас сил. Это при том, что жизненный опыт ребят очень непростой. Одни попались на воровстве, другие - злостные хулиганы, а действия третьих попадают под статью о грабеже. К тому же они совсем не умеют общаться - мешает повышенный уровень агрессии.

Все сотрудники должны быть готовы к тому, что в любой момент из-за мельчайшего пустяка может вспыхнуть ссора. Понадобится, скажем, Коле и Пете желтый фломастер, и, если взрослые вовремя не среагируют, начнется драка. Жесткая, беспощадная. Но специалисты из "ПравДА вместе" уже научились почти на подсознательном уровне предугадывать возможные разногласия и предотвращать подобные стычки.

Но главное в работе с такими детьми - не оставлять им времени, которое нечем было бы занять.

При индивидуальном подходе подростки начинают по-другому оценивать все происходящее. Особенно их впечатляет бескорыстность волонтеров-наставников - их работа не оплачивается. Причем студенты-волонтеры, в отличие от вожатых и воспитателей обычных лагерей, находятся с ними круглосуточно. Это как будто добавляет подросткам осознания важности собственной жизни, заставляет посмотреть на нее другими глазами.

Более того, волонтеры из "ПравДА вместе" не забывают своих подопечных и после лагеря: приезжают к ним в школы, проводят игры и беседы, общаются с родителями, обсуждают важные для ребят вопросы и вообще интересуются их жизнью.

- Это называется сопровождение, - поясняет Ирина Чернова. - Нам всегда звонят, если наши подопечные вдруг попались в нетрезвом состоянии, убежали из дома или совершили еще что-то неправильное. Мы выезжаем, ищем их.

Активно общаться получается не со всеми, но дальнейшую судьбу каждого подростка здесь отслеживают совместно с правоохранительными органами. Каждый год количество наблюдаемых растет, ведь сотрудники организации стараются не выпускать из поля зрения даже тех, кто уже достиг совершеннолетия.

И статистика, надо сказать, весьма показательна. Сегодня из 1000 подопечных "ПравДА вместе" только четверо находятся в местах не столь отдаленных. А вот тех, кто после реабилитации поменялся кардинально, уже около ста. Подобных показателей нет ни в одном исправительном учреждении.

Некоторых подростков смена в лагере, общение с наставниками, сказки на ночь, откровенные разговоры и, главное, последующее сопровождение так впечатлили, что они сами захотели стать волонтерами. Для них придумана специальная годовая программа, в рамках которой они получают необходимые знания и навыки, оттачивают характер, меняют отношение к жизни.

Потом такие добровольцы участвуют в мероприятиях проекта "На пути героя", общаются со сверстниками, которые имеют проблемы с законом. Два бывших участника проекта стали наставниками и работают самостоятельно наравне со штатными сотрудниками "ПравДА вместе".

Всего в штате организации пять человек, все девушки. Две из них еще студентки. Среди волонтеров тоже большинство девушки. А вот среди их подопечных 80 процентов мальчишек. Правда, в последние годы количество трудных девочек тоже очень быстро растет.

По словам специалиста по работе с детьми проекта "На пути героя" Ксении Петровой, в смене расписана буквально каждая минута. Ведь это не детский лагерь отдыха в привычном для нас понимании. Здесь подростки проходят реабилитацию, учатся жить по-другому, не переступая черту закона.

От подъема до отбоя строгий распорядок, насыщенный мероприятиями. Спорт, рукоделие, творчество, мастер-классы по разным направлениям, тематические посиделки.

И полуторачасовое "тихое время" для отдыха.

- В первые дни ребята протестуют против послеобеденного сна, - говорит Ксения, - но уже на третий-четвертый день в кровати падают все. Понимают, что иначе придется туго.

В конце каждого дня - большое вечернее мероприятие, далее обязательно второй ужин и "свечка" - подведение итогов. Но и это еще не все. Далее подростков ждет одно непривычное для них событие - сказка на ночь.

Сказки подбираются отдельно для каждой лагерной смены. Если, например, тема этого года - смелость, то и сказки будут о смелости. Одной из самых сложных не только для ребят, но и для взрослых оказалась тема о смысле жизни. Тут в ход пошли притчи.

- Сказка на ночь - это наша находка, которой мы гордимся, - говорит Ирина Чернова. - Сказка создает такую атмосферу, которую ребенок, может быть, никогда за свою жизнь и не ощущал. Оказавшись в ней, дети раскрываются. И рассказывают о себе то, что при других обстоятельствах ни один взрослый не узнал бы.

Но главное - подросток понимает: его слушают, он небезразличен окружающим, их интересует его жизнь и он сам. Вообще, индивидуальный подход к каждому - та основа, на которой строятся отношения в лагере. Отряды сформированы из расчета, чтобы на каждого взрослого приходилось не более пяти ребят.

Между тем

На основе опыта общественной организации "ПравДа вместе" к 1 сентября нынешнего года в крае должна быть сформирована единая информационная система, которая будет обеспечивать постоянный мониторинг социальных сетей и выявлять случаи втягивания детей в группы деструктивной направленности. Запланирована серия мероприятий для родителей, появятся школы родительских компетенций. Уже формируются образовательные кейсы, где в виде аудио- и видеоуроков представят наиболее актуальные методики воспитания.

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Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского края:

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