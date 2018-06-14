В Перми пятилетний мальчик выпал из окна на пятом этаже

В Кировском районе Перми на асфальте возле дома на улице Маршала Рыбалко нашли пятилетнего ребенка, который выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже.

Как пояснили в региональном министерстве здравоохранения, ребенок находится в реанимации пермской детской клинической больницы. У него множественные переломы черепа и грудной клетки. Медики оценивают состояние маленького пациента как тяжелое стабильное. Пострадавший переведен в состояние медикаментозной комы.

Детали происшествия в настоящее время устанавливают правоохранительные органы.

