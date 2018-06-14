В Саратове военный учебный центр получит новые самоходные орудия

В 631-й учебный центр боевого применения артиллерии в Саратове поступит новое вооружение.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, до конца года военная часть получит два модернизированных самоходных орудия "Нона-С" и шесть самоходных пушек "Гиацинт-С".

На новой военной технике будут проходить учебную подготовку младшие специалисты артиллерийских подразделений.

Как отметили в пресс-службе округа, орудие "Нона-С" предназначено для уничтожения и подавления огневых средств противника, его живой силы, в том числе, в укрытиях полевого типа, а также для поражения артиллерийских минометных батарей, бронецелей, ракетных установок и пунктов управления на расстоянии до 12,5 километров.

Пушка "Гиацинт-С" предназначена для ведения контрбатарейной борьбы, разрушения долговременных огневых точек и полевых сооружений, для подавления тылов и пунктов управления, для борьбы с тяжелой самоходной артиллерией и с танками противника.

Самоходные артиллерийские установки могут эксплуатироваться в различных погодно-климатических условиях.

В 631-й учебном центре боевого применения ежегодно обучение военной специальности проходят более тысячи солдат и сержантов.