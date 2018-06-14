Видео: В Татарстане к ЧМ-2018 на поле "нарисовали" гигантский мяч

В Альметьевском районе Татарстана на сельскохозяйственном поле появилось гигантское изображение футбольного мяча.

Таким образом местные аграрии отметили стартующий в России чемпионат мира по футболу-2018.

Как сообщили в пресс-службе администрации района, диаметр рисунка составляет 60 метров. Он был создан на поле с многолетними травами и выполнен по всем правилам ландшафтного дизайна.

К слову, огромный футбольный мяч был зафиксирован спутниковой навигационной системой "ГЛОНАСС" из космоса.