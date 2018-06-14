В Прикамье состоялось пленарное заседание Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа. Здесь собрались представители заксобраний и госсоветов из 14 регионов страны.

В работе приняли участие заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Игорь Паньшин и губернатор Пермского края Максим Решетников. Председательствовал координатор ассоциации - председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Совместными усилиями

Нынешнее заседание Ассоциации законодателей ПФО - далеко не первая встреча представителей региональной законодательной власти на нашей территории. Для совместного решения самых актуальных вопросов государственного регулирования депутаты Приволжского округа собираются несколько раз в год.

По мнению спикера ЗС Пермского края Валерия Сухих, подобное объединение - уникальный для страны институт, равного которому нет в других федеральных округах.

- У нас есть прекрасная возможность встречаться раз в квартал и обсуждать вопросы, которые волнуют регионы, - сказал он. - После чего мы выходим с качественно продуманными законодательными инициативами на федеральный уровень.

На этот раз были выбраны две актуальные для регионов темы: изменение законодательной базы в сфере кадетского образования и развитие системы здравоохранения.

Прикамье не случайно стало площадкой для обсуждения именно этих вопросов. Осенью прошлого года здесь состоялось заседание совета под председательством полпреда Михаила Бабича и министра образования и науки РФ Ольги Васильевой, на котором был принят протокол, обозначивший практические проблемы и основные этапы развития кадетского образования. Ну а реформирование медицинской отрасли в Прикамье уже принесло ощутимые результаты, ими вполне можно поделиться с соседями.

С этого начал свое обращение к участникам заседания губернатор Пермского края. По его словам, любому региону сложно быть лидером во всем и очень важно определить приоритеты, прицельно вкладывая туда интеллектуальный и финансовый потенциал, время. И еще важнее делиться этим успешным опытом.

- Нам есть что показать и рассказать как по кадетскому образованию, так и по здравоохранению, - отметил Максим Решетников. - Эти результаты стали возможны благодаря конструктивному взаимодействию с Законодательным собранием Пермского края. Такие взаимоотношения позволяют нам решать самые сложные задачи, двигаться вперед, осознавая все проблемы, не закрывая на них глаза, а обсуждая и решая их.

Как отметили участники заседания, в текущей жизни регионов есть много вопросов, которые решить в одиночку невозможно. Например, изменить федеральное регулирование. К таким темам относится и развитие кадетского образования.

Будущее страны

Доклад на эту тему представил собравшимся заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин. Он отметил, что сегодня кадетское образование - одно из перспективных направлений общего образования, совмещающего получение общеобразовательных знаний и военно-патриотическое воспитание.

В ПФО флагманским для развития такого образования является проект "КаДетство", созданный и патронируемый лично полномочным представителем президента Михаилом Бабичем. Сегодня в ПФО кадетским образованием охвачено более 49 тысяч ребят, из них шесть тысяч - на круглосуточном содержании. И его востребованность с каждым годом только растет. Конкурс в суворовские военные и кадетские училища составляет в среднем более шести человек на место, а в пермском суворовском училище - семь человек среди мальчиков и 15 среди девочек. Отметим, что при поступлении преимущество отдается подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также детям, родители которых погибли или пострадали при выполнении служебного долга.

- Целевая установка проекта ПФО - воспитание патриотов своего Отечества с предоставлением им качественного образования, которое позволит выпускникам быть конкурентоспособными и поступать в престижные, прежде всего профильные вузы, - отметил Игорь Паньшин. - В целях достижения максимального эффекта заключены трехсторонние соглашения о сотрудничестве с профильными федеральными силовыми структурами (Минобороны России и Росгвардией), а также руководством регионов. Вместе с тем основы нормативно-правового регулирования кадетского образования не прописаны детально ни в самом законе, ни в подзаконных актах.

В числе наиболее значимых проблемных вопросов Игорь Паньшин отметил отсутствие закрепленного в федеральных нормативных документах статуса кадетских корпусов, учрежденных региональными и муниципальными органами государственной власти. Также назрела необходимость проработки имеющейся региональной нормативно-правовой базы. Речь, в частности, шла о правилах приема в кадетские учреждения, условиях содержания, материально-техническом обеспечении, продовольственном и вещевом довольствии.

Законодатели обсудили и приняли рекомендации, которые должны лечь в основу единой методической системы кадетского образования. Что, в свою очередь, обеспечит едиными образовательными и воспитательными стандартами многочисленные кадетские классы, школы и корпуса Российской Федерации. В дальнейшем руководители парламентов в своих регионах рассмотрят возможность внесения соответствующих законодательных инициатив в совет Министерства просвещения РФ.

Доступность медицины

Ключевым вопросом заседания стало повышение качества и доступности медицинской помощи в субъектах Российской Федерации. Это направление с 2017 года является главным приоритетом социальной политики Пермского края. О результатах реализации проекта доступной и качественной медицины для населения, а также стратегических нормативных документах, принятых в крае, законодателям рассказал спикер ЗС Валерий Сухих.

- В Пермском крае осуществлен переход на программно-целевой метод бюджетирования, и финансирование отрасли осуществляется в рамках программы "Качественное здравоохранение", - отметил он. - Особое внимание уделяется организации медицинской помощи в отдаленных и труднодоступных территориях.

В качестве примера Валерий Сухих привел работу с медицинскими учреждениями Кизеловского угольного бассейна, объединенными с больницей N 4 краевого центра. По его словам, основной задачей было улучшение оказания медицинской помощи через совместное использование материальных и кадровых ресурсов, обеспечение финансовой стабильности учреждений, создание стимулов для развития. Депутаты Законодательного собрания держат этот вопрос на постоянном контроле, выезжая в территорию. Кроме того, труднодоступные районы посещают специальные медицинские бригады. Для этого используются передвижные медицинские комплексы, мобильные ФАПы.

Пермский край стал участником федерального проекта "Развитие санитарной авиации". В нынешнем году планируется создать единую диспетчерскую службу вызова скорой помощи.

Поликлиники для здоровья

Еще один момент, изменивший положение в региональном здравоохранении, связан с проектом "Новая поликлиника", который существенно реформировал модель управления отраслью, помог снять наиболее острые проблемы здравоохранения - низкую доступность первичной помощи, существенно сократил сроки ожидания врачебного приема.

Благодаря изменению организации рабочего времени врача, повышению укомплектованности кадрами, избавлению специалистов от непрофильной работы и изменению маршрутизации, перенаправлению потоков приходящих на прием пациентов сроки ожидания сократились до одного-двух дней, в худшем случае - до пяти. Как отметил Валерий Сухих, депутатский корпус Пермского края ведет постоянный контроль исполнения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. На своих пленарных заседаниях законодатели ежегодно заслушивают отчет о состоянии здоровья населения и санитарно-эпидемиологическом благополучии и утверждают новые планы с рекомендациями в адрес правительства.

- Сегодня есть большой перечень задач, которые необходимо реализовывать, - сказал он. - Наша задача - обеспечить принятие соответствующих нормативных документов, принять бюджет и двигаться к намеченным целям. Уверен: при объединении усилий у нас все получится.

В рамках заседания были подписаны соглашения о сотрудничестве между госсобраниями Республики Мордовия и Чувашской Республики, а также заксобраниями Оренбургской и Кировской областей.

Участники ассоциации посетили объекты здравоохранения Перми: детскую поликлинику N 6, городские поликлиники N 2 и N 7. Главные врачи ознакомили гостей со спецификой открытой регистратуры и принципами работы с электронной медицинской картой, способами организации электронной очереди, особенностями работы персонала кабинетов неотложной помощи с диагностическими панелями.

Гости высоко оценили увиденное, многие из них были откровенно поражены организацией работы и не скрывали эмоций. Например, заместитель председателя Госсовета Удмуртской Республики Надежда Михайлова высказала мнение, что пермский опыт необходимо тиражировать на всю Россию.

- Пермяки в очередной раз доказали, что нет предела совершенствованию процесса, - сказала она. - Я сама много лет работала руководителем, главврачом и знаю эти проблемы изнутри. В здравоохранении денег будет не хватать всегда, но, оказывается, очень многое можно изменить, не привлекая огромных средств.

Комментарий

Ольга Цветкова, заместитель председателя Госсобрания Республики Марий Эл:

- Сегодня мы побывали в поликлинике N 2, я ее назову "поликлиника завтрашнего дня". Для большинства населения страны это на самом деле будущее, но, на мой взгляд, такие лечебные учреждения должны быть повсеместно, в каждом городе и поселке. Здесь решается сразу три задачи: качества, доступности и комфортности. Здесь все сделано для того, чтобы пациенту было удобно. С другой стороны, все сделано и для того, чтобы врач тоже мог работать спокойно и комфортно. Сейчас у меня только одно желание: прислать к вам бригаду наших главврачей, чтоб они посмотрели, как можно организовать работу совершенно по-другому: без регистратуры, с использованием цифровых технологий, в сотрудничестве с представителями страховых компаний. Уверена, что если во всем первичном звене организовать работу, как здесь, количество жалоб со стороны населения уменьшится до нуля. Работа ассоциации законодателей идет в тесном взаимодействии с руководителями региона.