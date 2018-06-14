Жерар Депардье и Пьер Ришар хотят снять фильм о Мордовии

Такие величины мирового кинематографа, как Жерар Депардье и Пьер Ришар выразили интерес снять фильм о Мордовии. О чем рассказал глава республики Владимир Волков.

По словам Волкова, почетный удмурт Депардье уже написал сценарий. "Я прочитал, сделал некоторые замечания, и мы договорились вернуться к вопросу съемок после проведения чемпионата мира", - приводит его слова РИА Новости.

По сценарию Депардье и Ришар в предстоящей ленте "знакомят зрителей с Мордовией", и эта инициатива исходит от самих актеров.

"Мы обсуждали совместные проекты, какие-то из них реализованы, какие-то не пошли. А это предложение решили обсудить после чемпионата", - пояснил Волков.

В 2013 году президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Жерару Депардье. Позже актер, постоянно проживающий за пределами России, получил прописку в Саранске.

69-летний Депардье и 83-летний Ришар - давние экранные партнеры, составившие знаменитый комический дуэт, известный по картинам "Невезучие", "Папаши" и "Беглецы".