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Жерар Депардье и Пьер Ришар хотят снять фильм о Мордовии

Новость 14.06.2018, 16:02 | Текст: Олег Усков

Такие величины мирового кинематографа, как Жерар Депардье и Пьер Ришар выразили интерес снять фильм о Мордовии. О чем рассказал глава республики Владимир Волков.

По словам Волкова, почетный удмурт Депардье уже написал сценарий. "Я прочитал, сделал некоторые замечания, и мы договорились вернуться к вопросу съемок после проведения чемпионата мира", - приводит его слова РИА Новости.

Фото: ТАСС
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По сценарию Депардье и Ришар в предстоящей ленте "знакомят зрителей с Мордовией", и эта инициатива исходит от самих актеров.

"Мы обсуждали совместные проекты, какие-то из них реализованы, какие-то не пошли. А это предложение решили обсудить после чемпионата", - пояснил Волков.

В 2013 году президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Жерару Депардье. Позже актер, постоянно проживающий за пределами России, получил прописку в Саранске.

69-летний Депардье и 83-летний Ришар - давние экранные партнеры, составившие знаменитый комический дуэт, известный по картинам "Невезучие", "Папаши" и "Беглецы".

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