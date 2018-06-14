Что мешает развитию системы переработки мусора в Кузбассе?

В Кузбассе открыли первый абонентский отдел регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на юге области. Юридические и физические лица смогут заключить здесь договоры на вывоз и утилизацию мусора. Выбор оператора для севера региона еще не состоялся - конкурс в очередной раз отменили по предписанию антимонопольной службы, которая усмотрела нарушения в организации тендера. Новый прием заявок завершится лишь в середине июня.

Разработанная в прошлом году территориальная схема обращения с ТКО в Кузбассе содержит информацию об объектах их обработки, утилизации и обезвреживания. Схема, как и кадастр отходов, должна актуализироваться раз в год, но изменялась уже дважды. На ее основе сформирована областная программа обращения с отходами, включающая планы рекультивации и строительства объектов размещения ТКО - мусоросортировочных, мусороперегрузочных станций и полигона в Кемерове.

- Можно было внести туда и переработку отходов, но областной закон разграничивает эти полномочия. Все, что касается сбора, переработки и организации обращения, - это полномочия департамента жилищно-коммунального хозяйства, - пояснила начальник отдела окружающей среды и экологической экспертизы областного департамента природных ресурсов и экологии (разработчика схемы) Оксана Миняева.

Отсутствие межведомственного взаимодействия между профильными департаментами обладминистрации, по мнению активистов Общероссийского народного фронта, - один из камней преткновения, не позволяющих региональной системе обращения с отходами работать эффективно. За отношения с переработчиками и регоператорами отвечает департамент ЖКХ и дорожного комплекса. В результате информация, касающаяся обращения с ТКО, размещена на двух разных сайтах и не в полном объеме. Кроме того, активисты, проанализировав областную территориальную схему, обнаружили, что сведения о местах несанкционированных свалок там неполные, а данных о предприятиях отрасли нет вовсе. В документе не указаны ни переработчики с производственными мощностями, ни "обслуживаемые" ими виды отходов. А это значит, что определить слабые звенья системы (например, недостаток мощностей или сырья) очень сложно.

Однако эксперты полагают, что каждому городу или району иметь перерабатывающие мощности необязательно. Они появляются там, где есть интерес у бизнеса и достаточные для переработки объемы вторсырья.

- В 2017 году мы переработали 35 тысяч тонн макулатуры и сейчас расширяем производство, - сообщил Дмитрий Разуваев, гендиректор предприятия "Кузбасский скарабей", включенного в территориальную схему. Третий год подряд совместно с обладминистрацией проводим акцию "Соберем, сдадим, переработаем". Объехали весь Кузбасс, учредили призовой фонд для самых активных жителей, занимающихся раздельным сбором мусора. Ведем разъяснительную работу с учреждениями, организациями и промышленными предприятиями. И менталитет постепенно меняется. Чего не скажешь об управляющих компаниях Кемерова. Мы предложили им за наш счет установить во дворах контейнеры для макулатуры. Безрезультатно. Пытались организовать сборные пункты в остановочных павильонах, но посыпались вопросы: "Чья земля?", "Где разрешение от пожарных?". И все "сдулось".

Между тем, как напомнила председатель Кемеровского регионального отделения общественной организации "Российская экологическая академия" Татьяна Галанина, с 1 января 2019 года в стране введут запрет на захоронение макулатуры. И уже с середины апреля 2018-го российские производители и импортеры упаковочной тары, не заключившие договоры на утилизацию этих отходов, обязаны платить так называемый "утилизационный сбор".

К слову, согласно территориальной схеме, "Кузбасский скарабей" должен перерабатывать минимум пятнадцать процентов всего объема макулатуры в регионе. Сегодня же он ввозит вторсырье из Хакасии, Бурятии, Иркутска, Читы и Хабаровска, чтобы только загрузить мощности, в то время как из Кузбасса макулатуру отправляют на Алтай, в Башкирию, Пермь и Набережные Челны. Так что, по мнению Татьяны Галаниной, наладить систему логистики в сфере обращения с ТКО - значит решить основную часть проблемы.

- Принятие закона - это еще не гарантия того, что все сразу бросятся заключать договоры на сбор и утилизацию мусора, - подчеркивает Татьяна Галанина. - К сожалению, практика показывает, что вместо этого предприятия нередко прибегают к услугам фирм, которые торгуют справками, подтверждающими прием отходов, якобы сданных на утилизацию. И, конечно, должна быть логистика. Если я не хочу разделять и сдавать отходы - это одно, но если я не могу их сдать, потому что у меня не принимают, - совсем другое.

Гендиректор компании "ЭкоПлюс" Григор Егян напоминает о том, что управляющие компании - это коммерческие организации со своими интересами, и в отсутствие нормативной базы с ними приходится выстраивать отношения точечно. Однако, помимо закона и механизма его реализации, необходима отлаженная система межведомственного взаимодействия: "Можно просто назначить в муниципалитетах ответственных за каждый район, которые работали бы с бизнесом, организующим раздельный сбор ТКО, и отвечали за это перед властью, которая, в свою очередь, будет отвечать перед всеми остальными".

- Определенный административный ресурс есть у Госжилинспекции, так что можно договориться о политике в сфере переработки ТКО, - отмечает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области Елена Латышенко. - Нужно обсудить стратегические и тактические вопросы. А стратегия - в том, чтобы в Кузбассе была чистая и безопасная среда.

Прямая речь

Марина Шавгулидзе, член регионального штаба Народного фронта, руководитель региональной рабочей группы ОНФ "Честная и эффективная экономика":

- В Кузбассе действует Ассоциация переработчиков отходов, сохранились предприятия, готовые заняться этой деятельностью. Есть бизнес, специализирующийся на переработке бумаги и пластика, кто-то работает с промышленными отходами. Но потенциал этого бизнеса, считаю, не использован сегодня до конца. Более того, мало кто из них включен в территориальную схему обращения с отходами. Поэтому крайне важно создать четкий механизм поддержки предприятий - участников рынка обращения с отходами. Для этого необходимо утвердить единый орган, который будет координировать всю работу. При этом муниципалитеты также должны стать активными участниками процесса. А самое главное - территориальная схема была дополнена с учетом всех высказанных замечаний, в соответствии с новыми требованиями, которые разрабатывает минприроды. И до утверждения терсхемы нужно обязательно провести публичные обсуждения.

А как у соседей?

Администрация Томской области признала ООО "Риск" победителем первого конкурса по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Компания будет обслуживать территорию Молчановского, Кривошеинского, Чаинского, Колпашевского и Верхнекетского районов. Соглашением между победителем конкурса и региональным департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды предусмотрено, что компания приступит к исполнению своих обязательств с 1 января 2019 года. Помимо ООО "Риск", заявку на участие в конкурсе подавал ИП Лауб, однако она не соответствовала требованиям к документации, и предпринимателя к торгам не допустили. До 18 июня принимаются заявки на конкурсы по выбору операторов в городе Стрежевом и Александровском районе (первая зона), Каргасокском и Парабельском районах (вторая зона), городском округе Кедровом (третья зона). Между тем региональные власти должны были выбрать всех операторов до 1 мая 2018 года.