В Кузбассе есть лечебные учреждения и врачи, способные оказывать специализированную, в том числе и высокотехнологичную, медицинскую помощь на достойном уровне. Но насколько эта помощь доступна жителям региона?

38-летняя жительница Новокузнецка помогала мужу пилить дрова. Диск циркулярной пилы, напоровшись на сучок, сорвался и ударил по пальцам правой руки женщины. "Ампутация - это, к сожалению, все, что мы можем сделать", - сказали супругам в больнице по месту жительства. И немедленно посоветовали обратиться в Областную клиническую ортопедохирургическую больницу восстановительного лечения в Прокопьевске. До нее - двадцать километров, а с момента получения тяжелой травмы прошло несколько часов.

В Прокопьевске, в отделении микрохирурги пациентку осмотрели и констатировали недостаточность кровообращения с повреждением костных структур кисти. Но обнадежили: пальцы восстановить можно. Бригада во главе с заведующим отделением Андреем Сигаревым, которому ассистировал Константин Гридин (оба работают в клинике уже почти четверть века), за 3 часа 45 минут провела реплантацию среднего и безымянного пальцев, которые держались на тонком лоскуте кожи, а также прооперировали сильно поврежденный указательный.

Диаметр пальцевой артерии - не больше миллиметра, поэтому сосуды, нервы и сухожилия микрохирурги сшивали при помощи операционного микроскопа с 40-кратным увеличением. Ювелирную операцию сделали экстренно и абсолютно бесплатно - в рамках программы ОМС. Пациентка, пролежав в стационаре три недели, выписалась и чувствует себя хорошо: пальцы приживаются. Следующее вмешательство - восстановление суставов - предстоит в августе текущего года. Надо сказать, сегодня для этого используются уже не только импортные, но и отечественные материалы. Так, в Томске пару лет назад освоили выпуск протезов по немецкой технологии.

Больница в Прокопьевске открылась более полувека назад - как единственная за Уралом база для оказания специализированной помощи шахтерам. Ведь для подземных работ характерны тяжелые сочетанные травмы, в том числе переломы, отрывы и размозжения конечностей. На счету доктора Сигарева с коллегами уже более ста сложнейших операций. Между тем на прилегающей территории практически все шахты закрыли, и федеральная база по оказанию высокотехнологичной помощи горнякам теперь находится в Ленинске-Кузнецком.

- Но мы все равно без работы не остались, - подчеркивает Андрей Сигарев. - В соседнем Новокузнецке действуют угледобывающие, металлургические и другие промышленные предприятия, к нам доставляют травмированных водителей большегрузных самосвалов, бульдозеров и прочей тяжелой техники, а также пациентов с бытовыми повреж-дениями.

По данным областного департамента охраны здоровья населения, высокотехнологичную помощь в Кузбассе сегодня оказывают 23 медицинских организации. 93 процентам их пациентов потребовалось оперативное вмешательство. Большинство - 43,1 процента - получили высокотехнологичную помощь в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями (в частности, с 2013 года успешно выполнено 24 транс-плантации сердца), на втором месте (18,8 процента) - пациенты, лечившиеся по профилю "травматология-ортопедия". В прошлом году в регионе выполнено 1 414 высокотехнологичных операций на костно-мышечной системе. Во всех специализированных отделениях медицинских организаций увеличены объемы оперативного вмешательства по программе высокотехнологичной медицинской помощи в рамках ОМС.

В частности, продолжено внедрение новых для Кузбасса технологий эндопротезирования крупных и мелких суставов. Также в Кемеровской области в прошлом году выполнено 44 трансплантации почки, 26 тромбоэкстракций - внутрисосудистых удалений тромба механическим способом, поставлены на поток малоинвазивные операции для недоношенных детей с массой тела менее полутора килограммов и так далее. А в планах на ближайшее будущее - повысить доступность специализированной медпомощи жителям малых городов и населенных пунктов.

Кстати

Мониторинг доступности медицинской помощи для жителей сельской местности провели представители регионального отделения Общероссийского народного фронта. Проверено 19 фельдшерско-акушерских пунк-тов и семь врачебных амбулаторий в Кемеровском, Ижморском, Крапивинском, Чебулинском, Таштагольском и Новокузнецком районах. Выяснилось, что девять объектов расположено в старых, ветхих и аварийных зданиях, более половины нуждается в ремонте, замене мебели, оборудования, а некоторые - в строительстве водопроводов. При этом ни один в полной мере не соответствует требованиям в плане материально-технического оснащения. Только шесть ФАПов полностью укомплектовано медперсоналом, а в двух штатных работников нет вообще (прием ведут приезжающие по графику терапевт и педиатр). Это значит, что необходимость в посещении районных больниц резко вырастает, хотя расстояние до них от большинства проверенных активистами ОНФ населенных пунктов - от пятнадцати до шестидесяти километров, а из шести сел до райцентра автобус ходит в лучшем случае один-два раза в день.