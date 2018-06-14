Енот Нафаня предсказал победителя матча Россия - Саудовская Аравия

Еноту Нафане из иркутского зоосада доверили сделать прогноз насчет исхода матча Россия - Саудовская Аравия. Животное, не долго думая, выбрало таз с фруктами, где был российский триколор, и тем самым отдало победу нашей сборной.

Причем, сделал это зверек весьма уверенно, передает ikr.ru.

Нафаню, к слову, уже подготовили к прогнозу следующих игр сборной России против Египта и Уругвая, видимо, обнаружив в нем талант букмекера.

Между тем, давать прогнозы на футбольные матчи с помощью животных стало модно после чемпионата Европы по футболу 2008 года в Австрии и Швейцарии и чемпионата мира 2010 в ЮАР, где осьминог Пауль весьма успешно предсказал результаты нескольких матчей сборной Германии.