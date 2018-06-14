Одна из основных проблем отрасли здравоохранения в Кузбассе - дефицит медицинских кадров. По итогам 2017 года лечебные учреждения укомплектованы врачами и средним медперсоналом на 49,1 и 61,4 процента соответственно. Этими силами нам предстоит воплощать в жизнь новый майский указ президента РФ - практически национальный проект в сфере здравоохранения. В нем четко прописаны цели и задачи развития отрасли на перспективу. А главная цель - обеспечить качество и доступность медицинской помощи для всех.

Преобразования в медицине (в рамках приоритетного нацпроекта, модернизации отрасли, перехода муниципальных медицинских организаций в государственные, оптимизации структуры учреждений и штатной численности персонала) идут уже десять лет. В них неизменно участвует областная организация Профсоюза работников здравоохранения. Наша деятельность всегда основывалась на принципах социального партнерства, конструктивного взаимодействия с учетом интересов сторон и принятием оптимальных решений. На уровне области это закреплено региональным отраслевым соглашением с департаментом охраны здоровья населения, а в медучреждениях - коллективными договорами.

В сферах оплаты, организации труда и его охраны мы тесно взаимодействуем с областным отраслевым департаментом и Территориальным фондом ОМС. Каждый из готовящихся документов обязательно проходит процедуру предварительного обсуждения, и аргументированные предложения обкома профсоюза принимаются и учитываются.

Одним из главных направлений совместных усилий было достижение целевых показателей дорожной карты по оплате труда медработников. Эта тема с 2012 года всегда звучала остро. В условиях отсутствия индексации фондов оплаты труда показатели роста зарплат достигались ценой интенсификации работы на полторы-две и более ставок, оптимизацией (проще говоря, сокращением) кадрового медицинского состава и другими непопулярными методами.

Итоги выполнения майских президентских указов 2012 года подведены, показатели дорожной карты по зарплате медицинского персонала выполнены за счет работы в условиях, отклоняющихся от нормальных. А в нормальных условиях при отработке месячной нормы рабочего времени (то есть работе на одну ставку) эти показатели не были бы достигнуты еще долгое время.

ЦК профсоюза неоднократно поднимал эти проблемы в коллективных обращениях в адрес президента, председателя правительства, спикеров палат Федерального Собрания РФ, выражая озабоченность ситуацией в здравоохранении. Невозможно требовать от врача и медсестры качественной и эффективной работы при нагрузке, в полтора-два раза превышающей установленные нормы, без соответствующей материальной оценки результатов труда (из-за недостаточности фонда оплаты). К тому же не стоит забывать, что не менее семидесяти процентов медицинских работников сегодня трудятся во вредных или опасных условиях.

Теперь, когда наступило время действия нового майского указа президента РФ, эти и другие вопросы социально-экономического положения работников отрасли на федеральном уровне будет ставить ЦК профсоюза. А что же в регионе? Областная организация считает, что в Кузбассе необходимо разработать обеспеченную финансированием комплексную программу по совершенствованию кадровой политики в здравоохранении, привлечению молодых специалистов в отрасль и закреплению квалифицированного персонала в медорганизациях. Программа должна предусматривать целевое обучение кадров для конкретных территорий, едино-временные и стимулирующие выплаты молодым специалистам, предоставление льготного жилья и оплату его аренды, выплату подъемных и другое.

Нужно принимать действенные меры по реальному повышению зарплат, не допуская перекосов как в дифференциации оплаты труда различных категорий работников, так и в структуре самой зарплаты. Это возможно лишь при индексации фондов оплаты труда не ниже уровня инфляции, с гарантией финансового обеспечения увеличенного размера МРОТ для материального стимулирования персонала. У нашей организации есть конкретные предложения, которые мы готовы внести как социальные партнеры при разработке мероприятий по реализации нового президентского указа.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Труд врача и медицинской сестры нельзя назвать легким, и люди, отдающие ему себя без остатка, связавшие с ним судьбу, достойны огромного уважения и самых теплых слов. Позвольте в этот праздничный день выразить вам искреннюю благодарность и пожелать крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, удачи во всех делах, достатка и семейного благополучия, простого человеческого счастья, радости и взаимопонимания!

Каждый день, сохраняя пациентам здоровье и жизнь, вы с честью несете высокое звание медицинского работника. Пусть тепло ваших сердец не уходит с годами, помогая выполнять высокую и благородную миссию!

Любовь Егорова, председатель Кемеровской областной организации профсоюза работников здравоохранения

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