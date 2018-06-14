Новости

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5 04:25
Пушков: Трамп не сможет вывести войска из Южной Кореи 04:17
Дональд Трамп решил взять отгул 03:59
Россияне назвали гостеприимство главным достоинством нации 03:47
Аргентинские заключенные объявили голодовку из-за ЧМ-2018 03:23
Военные Колумбии уничтожили 16 повстанцев 03:07
В сирийской Думе за сутки обезвредили 60 взрывных устройств 02:53
Застрелившая студентку американка избежала пожизненного срока 02:46
Мэром города в США впервые стала афроамериканка 02:26
Трамп заявил о пользе личных встреч с Путиным 02:17
Асад заявил о невмешательстве России во внутренние дела Сирии 01:52
В небе над Аляской столкнулись два самолета 01:27
Генассамблея ООН осудила действия израильтян в Секторе Газа 01:25
Асад рассказал о поддержке Ирана в борьбе с терроризмом 00:52
Движение на "салатовой" линии метро возобновлено после сбоя 00:48
Трамп заявил о желании вывести военных США из Южной Кореи 00:26
Экс-президент США Билл Клинтон написал роман-бестселлер 00:18
Лукашенко посетит церемонию открытия чемпионата мира по футболу 13.06.2018
Минтранс настаивает на транспортном планировании для муниципалитетов 13.06.2018
ФРС США повысила базовую ставку 13.06.2018
Сколько стоит плитка шоколада с автографом Лукашенко 13.06.2018
Путин посетил концерт на Красной площади 13.06.2018
Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию 13.06.2018
В Дагестане в ДТП с маршруткой пострадали 15 человек, есть погибшие 13.06.2018
Президент ФИФА представил фильм о Льве Яшине 13.06.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики дали прогноз погоды на июль
Синоптики дали прогноз погоды на июль
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Стратегические бомбардировщики Ту-95 оснастят новыми системами
Стратегические бомбардировщики Ту-95 оснастят новыми системами
14.06.2018 03:02
Проект: В регионах

Привлечь и закрепить

Кемеровская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ: Кузбассу нужна программа по совершенствованию кадровой политики в здравоохранении
Текст: Любовь Егорова (председатель Кемеровской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ)
Российская газета - Экономика Сибири №7590 (127)
Одна из основных проблем отрасли здравоохранения в Кузбассе - дефицит медицинских кадров. По итогам 2017 года лечебные учреждения укомплектованы врачами и средним медперсоналом на 49,1 и 61,4 процента соответственно. Этими силами нам предстоит воплощать в жизнь новый майский указ президента РФ - практически национальный проект в сфере здравоохранения. В нем четко прописаны цели и задачи развития отрасли на перспективу. А главная цель - обеспечить качество и доступность медицинской помощи для всех.

Преобразования в медицине (в рамках приоритетного нацпроекта, модернизации отрасли, перехода муниципальных медицинских организаций в государственные, оптимизации структуры учреждений и штатной численности персонала) идут уже десять лет. В них неизменно участвует областная организация Профсоюза работников здравоохранения. Наша деятельность всегда основывалась на принципах социального партнерства, конструктивного взаимодействия с учетом интересов сторон и принятием оптимальных решений. На уровне области это закреплено региональным отраслевым соглашением с департаментом охраны здоровья населения, а в медучреждениях - коллективными договорами.

В сферах оплаты, организации труда и его охраны мы тесно взаимодействуем с областным отраслевым департаментом и Территориальным фондом ОМС. Каждый из готовящихся документов обязательно проходит процедуру предварительного обсуждения, и аргументированные предложения обкома профсоюза принимаются и учитываются.

Одним из главных направлений совместных усилий было достижение целевых показателей дорожной карты по оплате труда медработников. Эта тема с 2012 года всегда звучала остро. В условиях отсутствия индексации фондов оплаты труда показатели роста зарплат достигались ценой интенсификации работы на полторы-две и более ставок, оптимизацией (проще говоря, сокращением) кадрового медицинского состава и другими непопулярными методами.

Итоги выполнения майских президентских указов 2012 года подведены, показатели дорожной карты по зарплате медицинского персонала выполнены за счет работы в условиях, отклоняющихся от нормальных. А в нормальных условиях при отработке месячной нормы рабочего времени (то есть работе на одну ставку) эти показатели не были бы достигнуты еще долгое время.

ЦК профсоюза неоднократно поднимал эти проблемы в коллективных обращениях в адрес президента, председателя правительства, спикеров палат Федерального Собрания РФ, выражая озабоченность ситуацией в здравоохранении. Невозможно требовать от врача и медсестры качественной и эффективной работы при нагрузке, в полтора-два раза превышающей установленные нормы, без соответствующей материальной оценки результатов труда (из-за недостаточности фонда оплаты). К тому же не стоит забывать, что не менее семидесяти процентов медицинских работников сегодня трудятся во вредных или опасных условиях.

Теперь, когда наступило время действия нового майского указа президента РФ, эти и другие вопросы социально-экономического положения работников отрасли на федеральном уровне будет ставить ЦК профсоюза. А что же в регионе? Областная организация считает, что в Кузбассе необходимо разработать обеспеченную финансированием комплексную программу по совершенствованию кадровой политики в здравоохранении, привлечению молодых специалистов в отрасль и закреплению квалифицированного персонала в медорганизациях. Программа должна предусматривать целевое обучение кадров для конкретных территорий, едино-временные и стимулирующие выплаты молодым специалистам, предоставление льготного жилья и оплату его аренды, выплату подъемных и другое.

Нужно принимать действенные меры по реальному повышению зарплат, не допуская перекосов как в дифференциации оплаты труда различных категорий работников, так и в структуре самой зарплаты. Это возможно лишь при индексации фондов оплаты труда не ниже уровня инфляции, с гарантией финансового обеспечения увеличенного размера МРОТ для материального стимулирования персонала. У нашей организации есть конкретные предложения, которые мы готовы внести как социальные партнеры при разработке мероприятий по реализации нового президентского указа.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Труд врача и медицинской сестры нельзя назвать легким, и люди, отдающие ему себя без остатка, связавшие с ним судьбу, достойны огромного уважения и самых теплых слов. Позвольте в этот праздничный день выразить вам искреннюю благодарность и пожелать крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, удачи во всех делах, достатка и семейного благополучия, простого человеческого счастья, радости и взаимопонимания!

Каждый день, сохраняя пациентам здоровье и жизнь, вы с честью несете высокое звание медицинского работника. Пусть тепло ваших сердец не уходит с годами, помогая выполнять высокую и благородную миссию!

Любовь Егорова, председатель Кемеровской областной организации профсоюза работников здравоохранения

 

На правах рекламы

Главное сегодня

Электроснабжение Крыма полностью восстановлено
Дмитрий Песков переназначен замглавы администрации Кремля
Путин обещал всем гостям ЧМ-2018 максимум комфорта
Коллеги прокомментировали слухи о смерти режиссера Говорухина
Европарламент одобрил 1 миллиард долларов помощи для Украины