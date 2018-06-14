В Алтайском крае единственный в стране Научно-исследовательский институт региональных медико-экологических проблем (НИИ РМЭП) совместно с врачами уже двадцать лет проводит уникальные исследования состояния здоровья людей в районах падения отделяемых частей ракетоносителей. Такие целенаправленные обследования не ведут больше нигде в мире. Как рассказал директор НИИ РМЭП Игорь Колядо, благодаря постоянному врачебному контролю существенно улучшилось состояние здоровья жителей этих районов.

Игорь Борисович, такие обследования требуют привлечения врачей разных специальностей. Как вы взаимодействуйте с медицинскими организациями?

Игорь Колядо: Накануне профессионального праздника медицинских работников я хотел бы особо отметить эффективное взаимодействие нашего НИИ с министерством здравоохранения Алтайского края, врачами и специалистами в городах и районах региона. Хотя наш институт подчинен краевому министерству труда и социальной защиты, мы очень тесно работаем с медиками. Причем взаимодействие идет по разным направлениям.

Мы сегодня ведем регистр жителей Алтайского края, подвергшихся радиационному воздействию в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, аварий на химкомбинате "Маяк" в Челябинской области и на Чернобольской АЭС. Это требует большой совместной работы НИИ и практически всех медицинских учреждений региона начиная от поликлиник и районных больниц. Контроль здоровья пострадавших от радиации ведется в режиме онлайн. Участковые терапевты на местах должны не только направить семипалатинцев и чернобыльцев на обследование, но и подготовить отчет по специальной форме Национального регистра. Поэтому все больницы были оснащены программным обеспечением, подготовлены специалисты-медики. Слаженная совместная работа позволила добиться 1990-процентной достоверности регионального сегмента регистра. Это очень высокий показатель, с учетом того, что стопроцентной достоверности не бывает, ведь информация о пациентах постоянно меняется.

А для чего нужен такой регистр?

Игорь Колядо: Прежде всего это требование федерального законодательства. Реализация программы преодоления последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне в Алтайском крае завершилась в 2015 году, но ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" продолжает действовать. Регистр - это уникальный инструмент управления здоровьем, который дает полную картину заболеваемости, смертности этой категории населения. Он позволяет проводить анализ практически по любым критериям - территории, возрасту, полу, роду занятий, характеру заболеваний. На мой взгляд, такой инструмент расчета потребности в оказании медпомощи был бы эффективен и в целом для всей системы здравоохранения.

Вернемся к обследованиям населения на территориях падения космического мусора. С какой целью они проводятся?

Игорь Колядо: Основная задача - выявить влияние ракетокосмической деятельности на здоровье населения, проживающего в районах падения отделяемых частей ракетоносителей, запускаемых с космодрома Байконур. В Алтайском крае к таким территориям относятся часть Третьяковского и Змеиногорского районов, один населенный пункт Краснощековского района и Чарышский район. Наш институт - единственный в мире, проводящий подобные исследования именно медицинской направленности. Экологических исследований много, а вот постоянное и целенаправленное наблюдение за здоровьем людей в зонах падения частей ракетоносителей никто, кроме нас, не ведет. Мы этим занимаемся с 1998 года и уже сформировали такой же регистр, как по семипалатинцам и чернобыльцам.

Все годы наблюдения за жителями этих территорий нас сопровождали высококлассные специалисты-медики. Налажено очень тесное взаимодействие с диагностическим центром Алтайского края, краевыми клинической, детской и офтальмологической больницами, онкодиспансером. Мы организуем совместные бригады и выезжаем на территории падения космического мусора для сплошного обследования населения. И видим, что благодаря постоянному врачебному контролю и в целом повышению уровня регионального здравоохранения существенно улучшилось здоровье жителей данных районов.

Вы также рассчитываете дозы облучения, которые получили пострадавшие?

Игорь Колядо: Да, мы решаем еще одну очень важную для всей страны задачу - это реконструкция доз радиации, полученных пострадавшими от взрывов на Семипалатинском полигоне и в авариях на радиоактивных объектах. Ведь от этого зависит размер социальных выплат. Изначально применялась военная методика расчета, ориентированная на мужчину двадцати лет. Для населения разных возрастов с разными условиями проживания она не подходила. Поэтому ученые оборонно-промышленного комплекса совместно с нашим институтом разработали новую методику, учитывающую возрастные особенности, рацион питания, режимы поведения. Сегодня она самая совершенная в мире.

Также мы доказали, что, в отличие от Чернобыльской аварии, Алтайский край столкнулся с испытаниями оружия, которое изначально нацелено на поражение людей. Территория края была загрязнена короткоживущими радионуклидами с высокой энергией воздействия, вследствие чего население получило "острое облучение", что отразилось на его здоровье. В зависимости от степени радиационного воздействия, было выделено две дозовых группы - более пяти, но не более 25 БЭР и 25 БЭР и выше.

С 2012 года мы начали применять новую методику, и у пострадавших появилась возможность доказать, что они получили ту или иную дозу облучения и имеют право на социальные выплаты. Сегодня со всей страны к нам поступают запросы из органов соцзащиты, судебных инстанций Российской Федерации об установлении эффективной методики определения дозы облучения для каждого конкретного пострадавшего.

В заключение нашего разговора, в преддверии Дня медицинского работника, я хочу поздравить наших коллег и партнеров - всех медиков Алтайского края - с их профессиональным праздником. Выразить им огромную благодарность за помощь и многолетнее плодотворное сотрудничество. И пожелать терпения и душевных сил, чтобы достигать настоящих побед в таком непростом, но очень нужном и благородном деле - в сохранении жизни и здоровья людей.

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