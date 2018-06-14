Новосибирский юридический институт (филиал) Томского государственного университета объявляет набор в магистратуру по направлению 40.04.01 "Юриспруденция" - "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право". Форма обучения: очная - два года (обучение по договору); заочная - два года и пять месяцев (обучение бюджетное; по договору).

В современной России магистерские программы начали создавать более десяти лет назад, что стало отражением общемировой тенденции, направленной на унификацию программ и дипломов высшего образования. В 1999 году в итальянском городе Болонье министрами образования многих европейских государств была подписана декларация о признании двухуровневой системы высшего образования: "бакалавр - магистр", к которой позднее присоединилась и Российская Федерация.

Новосибирский юридический институт (филиал) ТГУ является монопрофильным образовательным учреждением и ведет подготовку высококвалифицированных юристов по направлению 40.03.01 "Юриспруденция" с присвоением квалификации "Бакалавр". Набор на бакалавриат осуществляется по результатам ЕГЭ или экзаменов, проводимых институтом (на базе среднего профессионального образования), - русский язык, обществознание, история. Зачисление на бакалавриат на базе высшего образования осуществляется по результатам проводимых институтом экзаменов по русскому языку, обществознанию и основам конституционного строя Российской Федерации. Сроки обучения: очная форма - четыре года (обучение бюджетное; по договору); очно-заочная форма - пять лет (обучение бюджетное; по договору); на базе высшего образования (заочная форма обучения) - три года и шесть месяцев (обучение по договору).

"Так зачем получать степень магистра наук?" - спросите вы.

Магистратура - это уникальное образование и для научно-исследовательской, научно-педагогической карьеры, и для работы в бизнесе. Кроме того, магистратура необходима тем, кто нацелен на карьеру госслужащего, ведь по закону начиная с 2017 года они не могут занимать высокие посты, имея только диплом бакалавра. Магистерское образование дает фундаментальную научную подготовку, а также способствует получению углубленных знаний и навыков, которые высоко ценят работодатели. Магистерский уровень образования объединяет студентов, которые сделали свой выбор сознательно и уже знают, чего хотят в профессиональной жизни.

Как известно, право осуществлять подготовку магистров есть далеко не у всех высших образовательных учреждений, а только у самых лучших. В их числе - Новосибирский юридический институт (филиал) ТГУ. Качество предоставляемых вузом образовательных услуг соответствует международному стандарту

ISO 9001:2008. Магистерская образовательная программа Новосибирского юридического института (филиала) ТГУ входит в сотню лучших образовательных программ страны по данным рейтинга, составленного Федеральным научно-исследовательским институтом мониторинга качества образования.

Учиться в НЮИ (ф) ТГУ престижно и интересно. Выпускники института высоко ценятся на рынке юридических услуг. Сегодня они составляют основной кадровый состав прокуратуры Новосибирской области, Новосибирского областного суда, федеральных судов общей юрисдикции, мировых судов и арбитражного суда, нотариальной и адвокатской палат Новосибирской области. Этому способствуют прочные связи с работодателями, ведь договоры о сотрудничестве заключены более чем с тридцатью учреждениями и организациями, где студенты проходят все виды практик.

Из года в год магистратура набирает популярность. Спрос на магистерские образовательные программы неуклонно растет. Вместе с тем магистерское образование - это не массовое образование, а, скорее, "штучная", индивидуальная, элитарная подготовка. Поэтому набор в магистратуру всегда ограничен и составляет в среднем десять процентов от выпуска бакалавров. Объем контактной работы непосредственно с преподавателями в магистратуре ниже, чем в бакалавриате. Это предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами для того, чтобы высвободить время для научного поиска и творческой работы магистрантов.

Степень магистра дает возможность найти высокооплачиваемую работу и обеспечить базу для профессионального роста, что в итоге способствует укреплению чувства уверенности в своих силах и знаниях, повышению качества жизни. Лица, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ государственного образца о соответствующем уровне высшего профессионального образования, подтверждающий присвоение лицу квалификации (степени) "магистр". Стоит особо отметить, что диплом магистра признается и в России, и за рубежом.

Таким образом, получение степени магистра юриспруденции увеличивает шансы на получение высокооплачиваемой работы в различных органах государственной власти, адвокатуре и нотариате, общественных объединениях, учебных и научных заведениях, ряде других организаций. Магистры - это будущие лидеры в профессии, и Новосибирский юридический институт (филиал) Томского государственного университета заинтересован в подготовке и воспитании таких лидеров - юристов новой формации.

Условия приема в магистратуру Новосибирского юридического института (филиала) Томского государственного университета:

Правом поступления в магистратуру обладают лица, имеющие диплом вуза государственного образца бакалавра или специалиста по юриспруденции.

К заявлению на имя директора Новосибирского юридического института (филиала) ТГУ прилагаются:

- документ о высшем образовании (бакалавра или специалиста) с приложением и его ксерокопия;

- документ, удостоверяющий личность и гражданство поступающего, и его ксерокопия;

- четыре фотографии размером 3 х 4 см;

- при изменении фамилии или имени - подтверждающий документ и его копия.

Срок подачи документов - с 20 июня по 31 июля.

Прием в магистратуру осуществляется на конкурсной основе по результатам письменных экзаменов по следующим дисциплинам:

1. Теория государства и права.

2. Уголовное право.

Адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 7.

Проезд: остановка автобуса и троллейбуса "Кинотеатр им. Маяковского" (на пересечении ул. Советской и Коммунистической); станция метро "Площадь Ленина".

Телефон/факс приемной директора: 8 (383) 223-57-60.

Телефон приемной комиссии: 8 (383) 217-74-30.

E-mail: info@n-l-i.ru.

Сайт: www.n-l-i.ru.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (в составе ТГУ): регистрационный номер 1067, серия 90Л01 № 0008044, выдана 28 июля 2014 года. Дата окончания действия лицензии - бессрочно. Приложение 2.1 серия 90П01, № 0015980; Приложение 2.2 серия 90П01, № 0029331.

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