В Омске депутат Заксобрания задержан по подозрению в мошенничестве

Депутата Заксобрания Омской области задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на официального представителя прокуратуры Омской области Дмитрия Павленко, сейчас в отношении депутата ведутся следственные действия.

Предполагается, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, и следствие обратится в суд с ходатайством о заключении регионального парламентария под стражу.

По неподтвержденным данным, в уголовном деле фигурируют факты завышения тарифов на транспортировку газа для населения.