В Здвинском районе Новосибирской области завершено расследование уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений. В прошлом году Александр Войтов, приехав с вахты к маме в село Алексотово, решил помочь ей с дровами. В результате его поймали в заказнике, где он успел спилить девять осин, отдали под суд, и теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Почему Александр считает, что ни в чем не виноват, и как не наломать дров при их заготовке, разбирался корреспондент "РГ".

Шел бы ты на юго-запад

По словам Александра Войтова, он совершенно законным образом уплатил в кассу Здвинского лесхоза 1 200 рублей - по триста рублей за четыре кубометра древесины. Получил документ - ордер на отпуск лесопродукции. И с этим ордером, как законопослушный гражданин, обратился к мастеру Верх-Урюмского лесохозяйственного участка Александру Федорову. Мастер, которого Войтов "поймал" на дороге (он куда-то ехал вместе с женой), остановил машину, выглянул из окна, забрал у Войтова оригинал ордера и выдал взамен копию, расписавшись в графе "сдал".

Как утверждает "заготовщик", никаких объяснений о том, где и какие деревья можно рубить, он от работника лесхоза не получил. Мастер якобы спросил: "Где будете заготавливать, на севере или на юге от деревни?" "На юге", - ответил Войтов, потому как севернее деревни это несподручно: там река, а мост в аварийном состоянии. На этом общение с мастером завершилось, а спустя месяц Войтова поймали в заказнике "Здвинский" с бензопилой. Девять спиленных осин - это значительный ущерб, который следствие оценило в 23 тысячи рублей.

Несколько иначе описывает ситуацию мастер Александр Федоров. Он утверждает, что назвал Войтову практически "точные координаты" деляны: двенадцать километров юго-западнее деревни, рядом с бывшей дойкой. Кроме того, объяснил ему, что пилить деревья у него права нет, по этому ордеру он может только собирать валежник. И, наконец, довел до сведения Войтова: мол, как соберешь, позвони, я приеду и буду проверять объем.

Александр Войтов настаивает: у него не было злого умысла. Он вовсе не собирался пилить деревья в заказнике, а просто не знал его границ. По его словам, если бы мастер объяснил ему все как следует, то никакого уголовного дела не было бы. "Украшать" биографию судимостью Войтов не намерен и требует привлечь к ответственности тех должностных лиц, кто все это допустил, "втянув" его в уголовщину.

О возможной халатности мастера лесохозяйственного участка заявил в СУ СКР по Новосибирской области защитник Войтова, адвокат Алексей Селютин. По его мнению, именно ненадлежащее исполнение мастером должностных обязанностей стало причиной того, что пострадали и государственные интересы, и интересы Войтова. Однако из следственного комитета его заявление переслали в районную прокуратуру, а там ответили: в действиях Федорова признаков халатности нет. Но ответ ответом, а вопросы остались.

Лесная азбука

Помочь разобраться в правилах заготовки дров мы попросили временно исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Александра Дубовицкого. Взглянув на копию злополучного ордера, он разложил все по полочкам - как говорится, без сучка и задоринки.

Главное, что следует уяснить Александру Войтову и всем кто обращается за дровами в лесхоз, - самим пилить ничего нельзя. Документ, который выдается в частном лесохозяйственном предприятии, неслучайно называется "ордер на отпуск лесопродукции": дрова должны вам отпустить. Либо со склада - что дороже, либо с лесосеки, что дешевле. А сбор валежника - вообще не из этой оперы.

То есть, по правилам, мастер лесохозяйственного участка должен был сообщить Войтову, куда и в какое время ему нужно приехать и забрать свои оплаченные четыре кубометра. "По нашим данным, в отношении мастера в данный момент в лесхозе проводится служебная проверка", - сообщил врио министра.

Но если вы считаете себя умелым дровосеком, тогда в лесхоз обращаться не нужно. А нужно - в "отдел лесных отношений по лесничеству" (вы только не падайте в обморок, это не так сложно, как кажется). Большинство не видят между этими двумя "адресами" никакой разницы, и это немудрено - причина путаницы в частых изменениях лесного законодательства. Не будем вдаваться в историю вопроса, чтобы путаницы не добавлять, но попытаемся определиться в современных терминах.

Итак, сейчас лесхозами называются предприятия, которые ведут хозяйственную деятельность. Они занимаются охраной, защитой, воспроизведением лесов, но - в рамках государственного задания, то есть по договору с государством и за плату. Одновременно они ведут и заготовку древесины, осуществляя рубки ухода.

А лесничество - это не орган, а территориальная единица в сфере управления лесами. В Новосибирской области их 26. И в каждой такой территориальной единице действует отдел лесных отношений - вот это подразделение государственного органа, регионального министерства природных ресурсов и экологии. Здесь как раз ведают вопросом заготовки дров гражданами для собственных нужд. Перед тем, как пилить, нужно прийти в этот отдел, написать заявление, приложив к нему справку из сельсовета об отсутствии в вашем доме центрального отопления. В результате с вами заключат договор купли-продажи лесных насаждений и выделят вам участок, на который для начала вы поедете вместе с сотрудником этого отдела - чтобы убедиться, что там достаточно деревьев (количество положенных вам дров зависит от площади жилья) и они подходящего качества. После этого можно приезжать и валить - в хорошем смысле этого слова.

Понятно, что у лесхоза дрова дороже, а в лесничестве, под "самозаготовку" - дешевле. Однако подумайте, прежде чем браться за пилу. Каждый год, предупреждают в министерстве, на таких участках гибнут люди: в среднем три человека, а иногда и вдвое больше. "Вальщик леса" - это профессия, здесь нужен навык. Без него легко угодить под ствол или острый сук. Еще один риск - стать фигурантом административного или даже уголовного дела, нарушив правила заготовки (пусть даже по недосмотру). Лесосеку после рубки проверяют, составляют акт, нарушения фиксируют. Самое частое из них - некачественная очистка от порубочных остатков. Кстати, в прошлом году за нарушение правил использования лесов в области оштрафовали 154 таких вот "лесоруба" на общую сумму свыше 745 тысяч рублей.

"Березовые" спекулянты

С самостоятельно заготовленной древесиной запрещено совершать сделки - она не отчуждается. Это сделано для того, чтобы избежать спекуляций. Дом отапливай, а продавать дрова по завышенной цене - не смей.

Однако так называемые "предприниматели" по-прежнему находят способы наживаться на продаже дров. Они собирают с деревенских старушек доверенности, пишут от их имени заявления в отделы лесных отношений и в итоге получают возможность заготовить порядочные объемы древесины. Старушки в результате получат малую часть, а остальное продается - безо всяких документов и без выплаты налогов. Машины с дровами, которые стоят вдоль загородных трасс, - как правило, это торгуют спекулянты-нелегалы. В минприроды говорят: если уж доверенности запретить нельзя, хорошо бы правоохранительным органам устраивать регулярные рейды и ловить "барыг" уже после того, как они нарубили дров.

Кстати

По прогнозам специалистов, добавит проблем и неконтролируемая заготовка валежника. Собирать валежник без разрешений и без присмотра можно будет с 1 января 2019 года. Как предполагают в министерстве, вслед за бабушками и дачниками "за валежником" пойдет и тот самый "мелкий бизнес". Который будет не только поднимать с земли, но и рубить. Как этого избежать? Новосибирским законодателям в связи с новацией в Лесном кодексе предстоит изменить региональный закон и иные нормативно-правовые акты во втором полугодии 2018-го. Возможно, они что-то придумают.

Цифра

50 миллионов рублей составил ущерб от незаконных рубок в области в 2017 году.