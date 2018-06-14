Продукция "Саянского бройлера" получила высокую оценку экспертов

В Иркутской области прошел региональный этап конкурса "100 лучших товаров России". Одним из победителей вновь стал "Саянский бройлер", чья продукция занимает достойное место не только на прилавках магазинов, но и - что гораздо важнее - на столах и в холодильниках жителей Приангарья.

Владислав Буханов (на снимке в центре): Инвестируем в модернизацию и развитие, чтобы на столах земляков были отменные и доступные по цене продукты. Фото: Оксана Толмачева

Как в непростых экономических условиях удается удерживать лидерство на рынке?

- Изначально, то есть более 25 лет назад, пуская первую птицефабрику, мы сделали ставку на качество, - рассказывает председатель совета директоров холдинга Владислав Буханов. - И задолго до того, как в России стали действовать международные стандарты, внедрили у себя систему контроля на всех этапах производства. Однако очень скоро стало понятно, что цепочка гораздо длиннее, причем, важен каждый этап: в каких условиях содержится птица, чем питается, сколько времени занимает путь от производства до прилавка, располагает ли торговая точка всем необходимым, чтобы сохранить качество продукции.

От поля до прилавка

За четверть века "Саянский бройлер" выстроил систему, позволяющую контролировать всю цепочку. У компании собственная розничная сеть, насчитывающая более 100 фирменных торговых точек, масштабное диверсифицированное производство, выпускающее более 300 наименований изделий, две птицефабрики, которые системно модернизируются в течение девяти лет.

Сегодня агрохолдинг работает над развитием собственной кормовой базы, решая сразу несколько задач.

- Высокие вкусовые качества нашей продукции обусловлены в первую очередь сбалансированным и полноценным питанием птицы, - отмечает Владислав Буханов. - Чтобы обеспечить птицефабрику своими кормами, в 2003 году мы интегрировали в структуру "Саянского бройлера" сельхозпредприятия Куйтунского района, на базе которых впоследствии создали ПАО "Куйтунская Нива". Сейчас оно обрабатывает пашню площадью почти 30 тысяч гектаров, выращивает пшеницу, овес, ячмень. Таким образом, мы получаем 60 процентов зерновых, необходимых для кормления бройлерного стада, а оставшиеся 40 закупаем у постоянных партнеров - местных фермерских хозяйств Куйтунского, Тулунского, Аларского, Зиминского и Заларинского районов. Выгода обоюдная: сельхозпроизводителям - предоплата и гарантированный сбыт урожая, нам - уверенность в сроках поставок и качестве зерна, возможность не зависеть от колебаний цен на мировых рынках.

Вот уже несколько лет агрохолдинг и его партнеры экспериментируют с рапсом - масляничной культурой, необходимой для обеспечения сбалансированного питания птицы. Несмотря на доводы скептиков, - мол, "здесь такое не вырастет!" -почти половину необходимого количества высокобелковых кормов удается выращивать в регионе.

- Мы попробовали посадить десять сортов, - поясняет руководитель холдинга. - Оказалось, что в наших климатических условиях хорошо растут всего три. В этом году посеяли только их и надеемся получить достойный урожай. В ближайших планах - полностью обеспечивать свою птицу качественными и сбалансированными кормами.

Продукт высоких технологий

Еще одна задача - полностью удовлетворить спрос. Каждый покупатель должен найти на фирменном прилавке то, что придется ему по вкусу и по карману. Поэтому наряду с охлажденным или замороженным мясом бройлеров, полукопчеными и вареными колбасами, в продаже появляются всевозможные полуфабрикаты и деликатесы из мяса взрослой птицы. Особенно популярна продукция из куриной печени: пельмени, вареники, колбаски и оладьи для жарки. Причины очевидны: отменный вкус и весьма демократичная цена.

- Мы запустили производство полуфабрикатов, максимально приближенное к домашнему качеству, - продолжает Владислав Буханов. - Мощность "Мясограда", дочернего предприятия "Саянского бройлера", выпускающего полуфабрикаты и деликатесы, сейчас составляет 400 тонн в месяц. Все продукты изготавливаются согласно ГОСТу и ТУ, с использованием исключительно натурального сырья и душистых специй. За них, я уверен, не придется краснеть даже на самой престижной европейской выставке.

Впрочем, приоритетом для "Саянского бройлера" остается региональный рынок.

- Инвестируем в модернизацию и развитие, прежде всего, для того, чтобы на столах земляков были отменные и доступные по цене продукты, - резюмирует предприниматель. - Знак "100 лучших товаров России" - современный эквивалент "Знака качества", своего рода рекомендация экспертов потребителям. Вот он - на нашей упаковке. Для покупателя это - лучшая гарантия. Каждый год участвуем в конкурсе и очередной победой очень гордимся.

Справка



На долю "Саянского бройлера" приходится более 50 процентов производства мяса птицы в Иркутской области и 23 процента от всех видов мясной продукции, производимой в регионе.

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