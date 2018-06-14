Расследование крупного ДТП в Кузбассе взяла на контроль прокуратура

Расследование автоаварии с участием автобуса и грузового автомобиля в Беловском районе Кузбасса находится под контролем прокуратуры.

Информация о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Белово - Новый Каракан в районе села Поморцево, как рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по региону, поступила в оперативно-дежурную смену сегодня в 15.43 местного времени. По предварительным данным, пассажирский автобус выехал на встречную полосу, и грузовой автомобиль задел его прицепом, уходя от столкновения. В результате три человека погибли, а еще пять получили травмы.

- На место происшествия выехал прокурор Беловского района Сергей Красиков, который взял доследственную проверку по факту ДТП под личный контроль, - сообщила "РГ" старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

На место аварии также выдвинулись сотрудники полиции и спасатели. От МЧС России к ликвидации последствий ДТП привлечены девять человек и три единицы техники.