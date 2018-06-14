В аварии на алтайском руднике погиб шахтер

В Алтайском крае произошло обрушение породы на руднике. Один шахтер погиб, другой получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

Порода обвалилась 13 июня в 22.35 на Корболихинском руднике, расположенном в Змеиногорском районе. Сотрудники МЧС до шести утра разбирали завалы.

Как сообщили "РГ" в ведомстве, в аварийно-восстановительных работах было задействовано 25 человек и шесть единиц техники.

На момент аварии в штольне находились лишь двое шахтеров.

Сейчас рудник функционирует в штатном режиме за исключением обрушенной штольни, отметили в региональном ГУ МЧС.