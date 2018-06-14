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14.06.2018 12:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Кемерове начали разбирать народный мемориал у "Зимней вишни"

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Стихийный народный мемориал возле торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" начали сегодня разбирать в Кемерове.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Кузбасской митрополии, к разбору мемориала из цветов и детских игрушек, который возник сразу после трагедии 25 марта, подключились волонтеры. В том числе - добровольцы из Кемеровской епархии. Игрушки отсортировали, определив, какие из них пригодны для использования и после химчистки могут быть переданы в социальные учреждения и малоимущим семьям. По православной традиции, вещи, принадлежавшие и посвященные умершим, - не только сохранение доброй памяти о них, но и милостыня нуждающимся.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
СК подтвердил вину главы кемеровского МЧС в трагедии в "Зимней вишне"

Кроме того, городские власти специально советовались с психологами, и получили официальное заключение: передать игрушки с мемориала детям можно, никакого ущерба их психике это не принесет. А иконы и молитвы, оставленные верующими на месте памяти и скорби, будут отданы в городские храмы.

Пожар в "Зимней вишне" унес 60 человеческих жизней. И уже на следующее утро в сквер у ТРЦ начали приносить свечи, лампады, цветы, фотографии погибших и детские игрушки. Все это время стихийный мемориал охранялся, здесь дежурили волонтеры, и православные священники проводили поминальные службы.

Тем временем

Кемеровское региональное отделение "Российского красного креста" (РКК) перечислило семьям жертв пожара в "Зимней вишне" по 1 миллиону 150 тысяч рублей. Как сообщается на сайте организации, выплаты произведены за счет средств, поступивших на благотворительный счет. В опубликованном на сайте отчете о промежуточных итогах реализации программы помощи семьям погибших и пострадавших говорится: по данным на 5 июня, на счет поступило 161,9 миллиона рублей, около 68,5 миллиона из которых уже направлено на оказание помощи.

Помимо единовременных выплат, на благотворительные средства приобретаются путевки и оплачивается проезд на санаторно-курортное лечение и отдых в Сочи, Ялту, Кисловодск, Минеральные воды.  Финансируются и другие направления программы.

Как сообщалось ранее, родственникам 60 погибших при пожаре выплачено по пять миллионов рублей, в том числе по миллиону из федерального и областного бюджетов, а также по три миллиона заплатил основной собственник сгоревшего ТЦ. Вместе с тем, есть среди осиротевших семей те, кто отказался от выплат, попросив направить деньги на ремонт образовательных учреждений, которые посещали их погибшие дети.

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