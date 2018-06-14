В Кузбассе создана новая особо охраняемая природная территория (ООПТ) - государственный комплексный природный заказник регионального значения "Черновой Нарык". Он расположен на границе Новокузнецкого и Прокопьевского районов и занимает более 286 гектаров.

- Уникальность объекта - в наличии здесь локальных популяций редчайшего, эндемичного для Кемеровской области вида беспозвоночных животных - эйзении салаирской, занесеной в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Кемеровской области с категорией охранного статуса I (вид, находящийся под угрозой исчезновения), - уточняет Евгения Тимченко, руководитель областной дирекции особо охраняемых природных территорий.

Разговоры о необходимости создания этой ООПТ периодически шли с 2001 года. На длительность процесса повлияло несколько обстоятельств. Прежде всего - редкость эйзении салаирской. Она водится только в Кузбассе, и научные экспедиции смогли найти лишь немногим более трех десятков особей этого вида - у деревни Жерново, в верховьях Чернового Нарыка и в бассейне его притока, реки Березовой. Главная проблема была в том, что на этой территории залегают ценные породы каменного угля, а для вывоза добытых полезных ископаемых необходимо прокладывать дороги и, соответственно, вырубать лес. Это неизбежно негативно повлияет на сложившуюся экосистему.

То, что опасения биологов были не напрасными, подтвердила научная экспедиция 2011 года - после начала строительства шахты "Жерновская-глубокая" и вырубки леса в окрестностях деревни Жерново эйзения салаирская исчезла. К счастью, ученым все-таки удалось договориться с угольщиками и сохранить оставшиеся места обитания популяций червя.

В границах "Чернового Нарыка", к слову, встречаются и другие редкие виды животных и растений, включенных в Красную книгу России (сокол сапсан, кандык сибирский) и Красную книгу Кемеровской области (бурый ушан, двуцветный кожан, северный кожанок). На территории заказника запрещено размещать отвалы горных пород и проводить любые рубки лесных насаждений. Для ученых важный плюс и в том, что территория новой ООПТ труднодоступна для массового посещения: она расположена на стыке участков, где добывают полезные ископаемые две угольные компании, поэтому просто так туда не попадешь. Да и в целом интереса для туристов эти места, по уверениям специалистов, не представляют. Зато научный мониторинг "краснокнижников" биологи смогут проводить чаще.

Охрана заказника, получившего региональный статус, будет осуществляться на средства областного бюджета.

Справка "РГ"

Кемеровская область располагает широкой сетью ООПТ общей площадью более 1,8 миллиона гектаров, что составляют свыше 15 процентов территории региона. Это самый высокий показатель в Сибирском федеральном округе. Из 23 территорий, созданных в Кузбассе, у трех федеральный статус, 19 - региональный, одной - местный.