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Рубрика: Экономика
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В Омске открыли всероссийский студенческий колл-центр
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири №7590 (127)
В Омске начал работу всероссийский колл-центр студенческих стройотрядов. В прошлом году соответствующий эксперимент провел объединенный отряд проводников. На "горячую линию", включенную в тестовом режиме, поступила почти тысяча звонков. Теперь этот опыт распространят на все студенческие отряды РФ.
Студенческие строительные отряды России объединяют 250 тысяч бойцов из всех регионов страны. Фото: Светлана Сибина/РГ Студенческие строительные отряды России объединяют 250 тысяч бойцов из всех регионов страны. Фото: Светлана Сибина/РГ
Студенческие строительные отряды России объединяют 250 тысяч бойцов из всех регионов страны. Фото: Светлана Сибина/РГ
Фото: Эдуард Котляков/РИА Новости
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- Проект прежде всего направлен на молодых людей, которые надевают трудовые бойцовки впервые. На тех, кто сталкивается с проблемами соблюдения трудового законодательства в сфере обеспечения требований техники безопасности и охраны труда, - сообщил "РГ" командир штаба студенческих отрядов СФО Алексей Потейко. - Деятельность колл-центра также будет связана с профориентацией молодежи. Целевая аудитория проекта может превышать 300 тысяч человек по всей стране. Это молодые люди, которые уже работают на студенческих стройках, которые планируют к ним присоединиться, а также родители ребят.

Сегодня бойцы стройотрядов работают на крупных стройках страны, в сельском хозяйстве, в детских лагерях отдыха, сопровождают поезда дальнего следования, заготавливают рыбу на Дальнем Востоке, возводят космодром "Восточный". Специалисты полагают, что колл-центр, с одной стороны, даст ребятам возможность решить все возникающие вопросы максимально быстро, а с другой - поможет руководителям Российского отряда студентов (РСО) держать руку на пульсе, оперативно реагируя на нештатные ситуации. Они случаются регулярно.

- Из-за отсутствия опыта и незнания трудового законодательства студенты нередко становились жертвами обмана недобросовестных работодателей, - поясняет Потейко. - За последние два года от действий мошенников пострадали десятки студентов, работавших в Республике Тыва. Сотни ребят получили заниженную зарплату или вовсе оказались без нее в Воронежской области. Долг работодателей превысил 7,5 миллиона рублей. В 2017-м на студенческих стройках в 39 субъектах РФ зафиксировано 47 случаев травматизма, трое ребят стали инвалидами, двое погибли. Задача всероссийского колл-центра - системно влиять на нарушителей законов, добиваться своевременной оплаты и обеспечения безопасных условий труда.

Фото: РИА Новости
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Прежде чем запустить колл-центр, авторы проекта опробовали его на объединенном отряде проводников. За третий трудовой семестр-2017 на "горячий телефон", включенный в тестовом режиме, поступило 912 звонков. Практически все спорные трудовые вопросы решились в пользу студентов.

В этом году, судя по всему, обращений будет гораздо больше.

- За две недели работы на телефон всероссийского колл-центра уже поступило более трехсот звонков, - сообщила "РГ" руководитель структуры Анна Зимина. - Главные вопросы, которые волнуют абонентов, касаются проблем проезда, устройства, бытовых условий, уровня зарплаты. Каждый четвертый звонок - от родителей студентов. Звонок на телефон 8-800-770-01-17 - бесплатный.

Между тем

Инструкторы колл-центра РСО будут работать не только в Омске, но и в других городах страны. В сеть уже вошли Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург, Челябинск, Иркутск, Самара, Владивосток, Нижний Новгород, Новороссийск, Архангельск, Уфа. Эксперимент продлится с 1 июня 2018-го по 30 сентября 2019 года.

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