В Омской области создадут стратегический совет при губернаторе

Глава Омской области Александр Бурков выступил с инициативой создать постоянно действующий координационный совет, отвечающий за разработку и реализацию национальных проектов. Стратегический совет должен стать площадкой живого и конструктивного диалога, обмена успешным опытом, перспективными идеями. А также местом, где "открыто без ретуши можно будет оценить, проанализировать ошибки органов государственной и муниципальной власти".

Своей идеей, а также видением выполнения в Омской области "майских" указов президента России Бурков поделился с делегатами регионального форума "Моя малая родина", на который съехались представители власти всех городов, поселков и деревень, руководители предприятий, общественники. Столь широкий кворум врио губернатора собрал впервые и неслучайно, поскольку считает, что сделать рывок в экономическом и социальном развитии региона можно только совместными усилиями, объединившись.

Александр Бурков также заявил, что готов взять ответственность за реализацию долгосрочной стратегии развития региона на себя. И объявил о своем участии в выборах губернатора Омской области, которые состоятся 9 сентября.

Стоит напомнить, что президент РФ Владимир Путин назначил Буркова временно исполняющим обязанности омского губернатора в октябре прошлого года. Эти месяцы не прошли даром. По словам омских законодателей, Бурков уже вник в суть проблем, увидел возможные точки роста. Объездил все районы, познакомился с людьми. Теперь он намерен реализовать государственные задачи с привязкой к Омской области. И считает, что в координационный совет при губернаторе должны войти представители всех уровней власти.

- Стратегия Омской области должна формироваться снизу из стратегий поселков и сел. Только зная, что нужно малым территориям, можно формировать общую концепцию субъекта в целом, - считает Александр Бурков. - Ошибка многих руководителей в уверенности, что они все знают. И учат людей жить, а это неправильно. Люди - педагоги, врачи, сельские труженики, выросшие на земле - знают проблемы своей малой родины гораздо лучше. Важно, чтобы власть работала не в интересах ведомства, а в интересах конкретного села, поселка. Важно вложить в стратегические планы именно то, что крайне важно для людей.

В указе президент дал поручение правительству РФ подготовить до 1 октября 12 национальных программ, которые будут реализованы до 2024 года. По мнению Буркова, участвовать в них необходимо самым активным образом, и времени на раскачку у омичей нет.

- По опыту могу сказать, если мы хотим получить от федерального центра средств по максимуму, то и проекты с качественным финансово-экономическим обоснованием, у нас должны быть раньше других. Как говорят, кто первый встал, того и тапки, - говорит глава региона.

Сейчас регион осваивает лишь 30 процентов государственных программ. Так что есть куда стремиться. Планка установлена высоко, и взять этот рубеж не сырьевому и дотационному региону будет непросто. Омская область имеет развитую промышленность, сельское хозяйство, выгодное географическое положение. Однако в рейтинге инвестиционной привлекательности пока занимает 71 место. Впрочем, дорогу осилит идущий. А стратегия региона, к разработке которой специалисты уже приступили, станет картой, чтобы не сбиться с пути. Единство целей, мобилизация ресурсов на всех уровнях власти поможет достичь цели, - считает глава региона. И многие участники форума "Моя малая родина" с ним солидарны.

Председатель Законодательного собрания Омской области Владимир Варнавский:

- Александр Бурков задачи поставил. Подкупает его открытый честный диалог, я даже удивлюсь, как за столь короткое время можно было разобраться в сложных вопросах области. Есть желание, есть сила, есть воля. Он предложил возродить депутатский контроль. Проблемы, которые обозначил, требуют повышения ответственности каждого руководителя. Очевидно, что нам предстоит изменить подход к будущему. Каким оно будет, зависит от нас.

Главный врач Омского центра крови Игорь Пономарев:

- Мне, как медику, импонирует то, что Александр Бурков ведет здоровый образ жизни, занимается спортом. Не пьет и не курит. Многие об этом забывают, но для руководителя такого уровня эти качества очень важны. И давайте не забывать, что люди, привыкшие побеждать в спорте, стремятся делать это и в жизни. Очевидно и то, что Бурков ориентирован на людей. Понимает их нужды и проблемы. И самое главное, как лидер, он способен объединять вокруг себя неравнодушных.

Председатель общества защиты потребителей "Щит" Евгений Рабинович:

- Появилась надежда, что правительство и стратегический совет будут формироваться на основе профессиональных качеств чиновников, а не их родственных или иных связей.