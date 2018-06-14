На севере Красноярского края аварийно сел вертолет Ми-2

Вертолет Ми-2 аварийно приземлился в Таймырском муниципальном районе, сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, ЧП произошло сегодня, 14 июня. Информация о нем поступила дежурному в 09:55 по местному времени. В 10:00 на место аварийной посадки из аэропорта Алыкель был направлен борт Ми-8 от Сибирского авиационного поисково-спасательного центра.

- На борту находятся три члена экипажа и трое спасателей. В данный момент они уже прибыли на место ЧП, - пояснили в краевом МЧС.

О подробностях аварии пока не сообщается.