Современная жизнь с ее социально-экономической, политической нестабильностью и разного рода катаклизмами часто заставляет человека находиться в состоянии стресса. А психоэмоциональное напряжение нередко приводит к физическим недугам и потере трудоспособности. Этого можно избежать, если вовремя обратиться к опытным специалистам. Преодолевать кризисы жителям Кузбасса помогают в Центре медико-психологической помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области "Кемеровский областной клинический наркологический диспансер".

Центр открыли четверть века назад. Тогда, в начале 1990-х, страну лихорадило. Экономический кризис, сопровождающийся ликвидацией и перепрофилированием предприятий, - мощный стрессогенный фактор. В первую очередь для тех, кто десятилетиями трудился в одной отрасли.

- А вообще выбить из колеи способно многое - утрата близких, развод, долги по кредитам, профессиональное выгорание, - отмечает исполняющая обязанности заведующей отделением кризисных состояний Елена Кириченко. - И внутренний кризис, если его не преодолеть, приведет к психогенным либо пограничным нервно-психическим расстройствам, в том числе к депрессиям и паническим атакам.

Так или иначе, но для урбанизированного индустриального региона необходимость в единой структуре по оказанию антикризисной психологической помощи очевидна.

У центра два амбулаторных кабинета, стационар на тридцать коек и единственный в Кемеровской области круглосуточный телефон доверия. В прошлом году на него позвонило более 25 тысяч человек. А в марте 2018-го, когда случилась трагедия в ТРЦ "Зимняя вишня", на медицинских психологов, дежуривших на телефоне, обрушился целый шквал звонков.

Заведующая службой экстренной психологической помощи Ольга Рублева вспоминает - "Едва начался пожар, стали звонить люди, не знающие, где можно получить информацию о своих близких. Позже помощь потребовалась не только пострадавшим, родным и друзьям погибших, но и тем, кого катастрофа напрямую не коснулась. Были звонки от живущих по соседству с "Зимней вишней": люди опасались, что огонь перекинется на их дома. А кто-то признавался, что теперь боится посещать другие ТРЦ.

Произошедшая в Кемерове трагедия резко увеличила потребность в услугах психологов. Специалисты объединились в добровольные общественные группы помощи. Но, во-первых, далеко не каждый из них имел опыт работы с людьми, переживающими острое горе, а во-вторых, полноценная помощь невозможна без тесного контакта с лицензированными медицинскими организациями соответствующего профиля. Такое взаимодействие налажено с Центром медико-психологической помощи.

Общественники, как и сотрудники телефона доверия, направляют пациентов в отделение кризисных состояний, где специалисты (только высшей категории, неоднократно отмеченные наградами разного уровня) определяются с тактикой лечения. При необходимости пациента госпитализируют в стационар открытого типа. Обстановка в нем почти домашняя, уютные комнаты с картинами на стенах и цветами создают особый благоприятный климат. Исцеляет сама атмосфера, поддерживаемая в том числе и доброжелательным, приветливым персоналом. У пациентов свободный режим, они выходят на прогулки, их в любое удобное время посещают близкие. Все направлено на выравнивание эмоционального фона, восстановление настроения, снижение тревоги и улучшение сна.

Направить на лечение в центр могут и специалисты соматических медорганизаций. Был такой случай: молодой человек долго и безуспешно лечился у кардиолога, у него не нашли никаких органических расстройств, а давление зашкаливало. И лишь в клинике кризис-ных состояний выяснилось, что всему виной кардионевроз из-за проблем на работе.

Стресс трансформируется в телесные ощущения, бьет по самым слабым местам. В списке психосоматических расстройств, возникающих на его фоне, - язвенная болезнь, артериальная гипертензия, остеохондроз, онкология. Одни начинают набирать вес, другие зло-употреблять алкоголем, а третьи решаются на суицид. Посттравматическое состояние, если им не заниматься, может длиться десятилетиями. Яркий пример - участники Чеченской кампании, которые, вернувшись с войны, сняли только острую боль, а теперь страдают хроническими болезнями, испытывая тревогу и депрессии.

Если возникли проблемы, любой житель Кузбасса может обратиться в клинику кризисных состояний без направления и медицинского полиса, в порядке живой очереди. Добровольное бесплатное комплексное лечение без постановки на учет и передачи сведений куда бы то ни было (а при желании - и анонимное) предусматривает терапию лекарственными препаратами и физиотерапию, групповую и индивидуальную работу с психологом и психотерапевтом. Ежегодно в стационаре пролечивают до пятисот человек, и еще до десяти тысяч - амбулаторно. Именно так сегодня получают помощь семьи погибших в "Зимней вишне".

- Конечно, вернуть близких, выплатить кредиты или найти работу пациентам мы не сможем, - подчеркивает клинический психолог высшей категории Галина Говорова. - Но мы помогаем активизировать внутренние ресурсы, изменить отношение к травмирующей ситуации, увидеть перспективу.

К слову, варианты выхода из жизненного тупика подсказывают друг другу и сами пациенты - на занятиях по поддерживающей психотерапии. Пролечившиеся в разное время в центре участники группы клинической психотерапии "Инсайт", которую ведут психолог и психотерапевт, уже три года встречаются по четвергам, общаются и обмениваются значимой информацией в соцсетях, вместе проводят выходные и праздники.

Телефон доверия: (8-3842) 57-07-07

http://narco42.ru

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с Днем медицинского работника! Пусть вам всегда сопутствуют удача и успех, а ваш нелегкий и благородный труд приносит радость и признание. Здоровья, благополучия, мира и добра вам и вашим близким!

Андрей Лопатин, главный нарколог Кемеровской области и СФО

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