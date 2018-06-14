Жителя Барнаула будут судить за "красную ртуть"

Жителю Барнаула Дмитрию Богданову (имя и фамилия изменены) предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ. Сейчас он знакомится с материалами уголовного дела, возбужденного в августе 2017 года.

Статья 226.1 предусматривает уголовную ответственность за контрабанду отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, ядерных материалов, огнестрельного оружия, взрывных устройств, боеприпасов, иного вооружения и техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения. Барнаулец попался на контрабанде компонентов боевого ракетного комплекса "Тополь".

В Алтайском крае дислоцируется дивизия Ракетных войск стратегического назначения, оснащенная "Тополями". Подразделения РВСН с момента своего зарождения являются объектами пристального внимания иностранных спецслужб. Помимо постоянной разведдеятельности, спецслужбы пытаются раздобыть узлы и компоненты боевых ракетных комплексов. Делается это под прикрытием нелегальных сделок по приобретению содержащихся в них драгоценных металлов, редких сплавов, радиоактивных веществ, якобы планируемых к последующей перепродаже на черном рынке.

Наверное, самой громкой легендой стала покупка "красной ртути", якобы входящей в состав компонентов БРК и обладающей некими уникальными свойствами. Под ее видом продавали все, что только можно. На этом нажилось большое количество различных аферистов.

- Ученые никогда не воспринимали всерьез шумиху по поводу "красной ртути". Это полная ахинея, миф, - сообщила корреспонденту "РГ" Елена Шубина, ведущий инженер по НТИ Института проблем химико-энергетических технологий СО РАН, расположенного в Бийске.

Тем не менее любой миф живуч. К тому же представители иностранных разведок предлагают большие деньги. Вот и безработный Богданов попытался приобрести и вывезти за пределы России элементы "Тополя". В октябре 2016 года он вышел на другого безработного, имеющего знакомства среди ракетчиков, проживающих в ЗАТО Сибирский. Богданов предложил ему выступить посредником в организации незаконной сделки. Во время переговоров Богданов сказал, что в нужных ему составных частях "Тополя" содержится "красная ртуть" и ее можно выгодно продать за рубеж.

Посредник нашел военнослужащего, имеющего допуск к оборудованию РВСН. Купленные компоненты БРК "Тополь" Богданов пытался вывезти в Казахстан. Злоумышленник был задержан в селе Веселоярск близ пограничного перехода. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд. Незадачливому контрабандисту грозит от трех до семи лет лишения свободы.