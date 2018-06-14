Медики рассказала о состоянии пострадавших в ДТП в Дагестане

Врачи центра медицины катастроф Дагестана борются за жизни трех человек, травмированных во время столкновения маршрутного такси и грузовика на дороге Манас - Карабудахкент. Всего в ДТП пострадало 17 человек. Среди них трое детей.

- Трое в тяжелом состоянии, один из них - крайне тяжелый, угроза для жизни сохраняется, - заявила ТАСС представительница республиканского центра медицины катастроф.

Напомним, что вечером 13 июня на трассе республиканского значения Манас-Карабудахкент пассажирская "Газель" столкнулась с КамАЗом.

Два человека погибли на месте и 17 были доставлены в больницу Карабудахкентского района попутным транспортом и каретами скорой помощи.