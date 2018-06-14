В рамках проекта "Местные Дома культуры" учреждению выделили пять миллионов рублей. На эти средства были закуплены красивые кресла и световая аппаратура. Кресла установили, а увесистые прожекторы подвесить побоялись. Директор опасается, что потолок не выдержит тяжести и обвалится прямо во время концерта.

- В Домах культуры без хорошего освещения никак. Сейчас все мероприятия, даже самые небольшие, не обходятся без него. Световые эффекты придают событию особую торжественность. У нас же современное световое оборудование стоит запакованным. Судите сами, для установки освещения к потолку надо прикрепить 150-килограммовую металлическую ферму. Вместе с прожекторами (их еще называют "световые головы") вся конструкция весит порядка 300 килограммов. А у нас балки на крыше совсем трухлявые, не выдержат, - сетует директор Дома культуры Алла Коваленко и рассказывает, что здание единственного в Кизляре клуба очень старое. Ему уже 127 лет! До революции здесь располагались солевые склады, потом конюшни, а в советское время их было решено переоборудовать в городской клуб. Помещение просторное - 1 200 квадратных метров и расположено в центре города.

С 1947 года дом культуры ни разу не прекращал работы. В тот год в клубе сделали капитальный ремонт, и после этого ничего не обновляли. Отопление и электропроводка тоже с тех времен.

Правда, в 2010 году местный коньячный завод выделил 490 тысяч рублей, и в доме культуры смогли полностью починить кровлю. Но продержалась она недолго.

- 31 марта в Кизляре произошел теракт - возле школы N1 смертник подорвал автомобиль "Нива" с надписью "милиция" на кузове. Дом культуры расположен неподалеку от школы, и взрывной волной части внедорожника забросило на крышу. Кровлю, которую сильно побило, латали уже своими силами, - вздыхает Коваленко.

С просьбой провести в здании ДК капитальный ремонт руководство обращалось и в городскую администрацию, и в министерство культуры региона. Лет восемь назад по распоряжению бывшего главы Кизляра была разработана смета на строительство нового клуба. Но пока этот проект никому не понадобился. Чиновники, конечно, понимают, что очаг культуры должен выглядеть достойно и современно, и обещают помочь, как появится возможность. Но становится только хуже.

- Пришлось сократить коллективы, в том числе и сотрудников народного театра. А в 2015 году часть наших помещений вместе с туалетами была передана налоговой инспекции. Ее сотрудники пока не въехали, но кабинеты стоят запечатанными. Хоть туалетами можем пользоваться, - горько иронизирует Алла. - У нас же 37 человек работают (до оптимизации было 62) и 11 коллективов. На всех катастрофически не хватает кабинетов. Ложкари из народного ансамбля "Калинка", вокалисты из групп "Метроном" и "Диалог" постоянно утрясают свое расписание, чтобы не было накладок. А еще в этом же помещении занимаются народные коллективы по пошиву костюмов "Грация" и кукольники "Наследия". Один из кабинетов занят световой аппаратурой. Сотрудники пошивочного цеха сейчас ютятся в подсобном помещении. По плану мы должны организовать 102 мероприятия в год. Проводим гораздо больше. Горожане с удовольствием занимаются у нас, приходят на концерты и тематические вечера. Но вот порой проскальзывает у некоторых: "Что ходить в эту развалюху?" Обидно, но в то же время людей можно понять. Все здесь прямо кричит, что нужен капитальный ремонт. Полы под таким наклоном, что, когда установили новые кресла с высокими спинками, детвора перестала видеть, что происходит на сцене.

Еще одна проблема - транспорт. В Кизлярском доме культуры его нет. А вот многие коллективы других клубов выезжают с концертной программой в села или соседние районы.

- Чтобы вывезти детей в Махачкалу на республиканский конкурс, арендуем за девять тысяч рублей маршрутку. Деньги приходится собирать с родителей. Но далеко не всегда это получается: не каждый может выложить 500 рублей на бензин, - рассказывает Алла Коваленко.

Недавно в Доме культуры города Кизляра с проверкой побывали представители Общероссийского народного фронта в Республике Дагестан. Требуется капитальный ремонт здания либо строительство нового. К такому выводу пришли эксперты ОНФ после проведенного мониторинга.

- Кизлярский дом культуры находится в плачевном состоянии, - подводит итог сопредседатель регионального штаба ОНФ в Дагестане Татьяна Рассохина. - Мало того что все в помещении ветхое - полы, потолки, крыша, так еще нет никакой вентиляции. А Дом культуры рассчитан на 450 зрительских мест. Представляете, какая в нем духота во время проведения мероприятий? Кроме того, не соблюдены противопожарные нормы. Нет, например, гидранта. Откуда пожарным набирать воду в случае возгорания? Непонятно. Пожарные службы вообще могут в любой момент закрыть здание. По словам Татьяны Рассохиной в Кизляре действующие гидранты можно посчитать по пальцам. Это проблема и других городов Дагестана.

- Региональное отделение Народного фронта намерено уделить этому вопросу особое внимание, - отметила Рассохина.

Что касается клуба, эксперты ОНФ намерены ставить вопрос о проведении капитального ремонта либо строительстве нового здания. Дом культуры в Кизляре - единственный в городе. Не может 51 тысяча человек проводить культурный досуг в таких условиях.

Комментарий

Татьяна Криничная, заместитель главы администрации Кизляра:

- Давно уже собираемся построить новый Дом культуры в Кизляре. Но без дополнительного финансирования не обойтись. На проведение капремонта здания у города тоже нет средств. Но администрация делает все возможное, чтобы оказать учреждению культуры посильную помощь. Наш ДК проводит очень много интересных мероприятий. Недавно он стал площадкой большого фестиваля агитбригад, который был организован к 95-летию Расула Гамзатова. На мероприятие съехались коллективы городов и сел северного Дагестана.