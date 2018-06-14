В Дагестане восемь человек госпитализированы после ДТП с маршруткой

В медицинских учреждениях Дагестана остаются восемь человек, пострадавших в ДТП с пассажирской маршруткой.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя минздрава республики, три человека получают медицинскую помощь в больнице Карабудахкентского района, пятерых этой ночью перевезли в Махачкалу на транспорте республиканского центра Медицины и катастроф. Из них трое находятся в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.

Остальные пострадавшие, обратившиеся к врачам, были выписаны на амбулаторное лечение.

Напомним, что 13 июня на трассе республиканского значения Манас-Карабудахкент произошло столкновение между пассажирской "Газелью" и КамАЗом. В аварии погибли два человека.