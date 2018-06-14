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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дома без привилегий

Почему в Дагестане первыми начали сносить "неблатные" самострои?
Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России №7591 (128)
В Махачкале по просьбе жителей на время прекратили сносить незаконно построенные многоквартирные жилые дома. Таковых в столице Дагестана насчитывается около трехсот.

Решение суда о сносе 30 из них уже вступило в законную силу. Едва городские власти приступили к разрушению двух еще не заселенных зданий, махачкалинцы начали возмущаться. Многие из них для приобретения недвижимости одалживали деньги, и кроме этих квартир жить им будет негде.

- Застройщик показывал нам разрешение на строительство, которое, как оказалось, впоследствии отменил другой мэр. Почему виноватыми сделали нас? Пусть наказывают чиновников, разрешивших строить дома, - предлагает жительница столицы Дагестана Мадина.

В центре Ростова запретили строить многоэтажки

Представители мэрии заявили, что у застройщиков не оказалось основного документа - разрешения на строительство, без которого, согласно закону, нельзя начинать работы. Узаконить строения пытались уже после того, как они были возведены, но суд вынес решение о незаконности их действий и необходимости сноса. Учитывая огромный резонанс, мэрия решила приостановить снос самостроев. Об истории одного из планируемых под снос домов рассказал "РГ" общественник Альберт Эседов.

"4 апреля 2014 года постановлением исполняющего обязанности главы Махачкалы Муртазали Рабаданова частному лицу разрешалось строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома на земельном участке 500 квадратных метров по улице Керимова. Через полтора года уже другой исполняющий обязанности главы администрации Махачкалы Муса Мусаев отменил предыдущее постановление.

За этот период застройщик умудрился возвести не пять, а целых семь этажей. Успел не только построить, но и продать квартиры. Очевидно, что государство обязано компенсировать все расходы приобретателей квартир. По крайней мере, первых пяти законных этажей. И, возможно, безнаказанно допущенных к строительству двух этажей, которых якобы при их строительстве никто не заметил", - говорит Эседов.

Как отмечает общественник, и этот вопрос звучал в выступлениях пострадавших людей: почему процесс сноса начался с домов простых граждан? Ведь до сих пор вдоль побережья Каспийского моря, где действует запрет на строительство, стоят целыми и невредимыми огромные особняки чиновников...

Комментарий

Абусупьян Гасанов, врио главы Махачкалы:

- Создается межведомственная правительственная комиссия, которая будет рассматривать каждый из многоквартирных домов, попавших в "санкционный список". В первую очередь, надо установить, пригодно ли строение для проживания, будет ли обеспечена безопасность жильцов.

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