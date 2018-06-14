Беларусь и Вологда будут дружить городами

В минске во время рабочего визита губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова прошло 15-е заседание Совместной комиссии по развитию сотрудничества Беларуси с этим регионом России. Обсуждены основные результаты и перспективы торгово-экономического взаимодействия.

- Мы уделяем большое внимание развитию сотрудничества с Вологодской областью, - сказал, открывая заседание, председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров. - Между нашими субъектами хозяйствования сложились устойчивые взаимовыгодные связи в различных отраслях экономики. Ваша область была и остается одним из наших ключевых торгово-экономических партнеров, стартовой площадкой для реализации многих совместных программ и мероприятий в Северо-Западном регионе России.

Юрий Назаров привел и весомые экономические показатели. Например, товарооборот между Беларусью и Вологодской областью за прошлый год составил 396,9 миллиона долларов. А это превышает показатели 2016-го более чем на 77 процентов. Важно то, что рост произошел в таких сферах, как машиностроение и сельхозпроизводство. И в нынешнем году динамика положительная - за январь-март товарооборот подрос на 11 процентов.

В свою очередь, Олег Кувшинников отметил, что российская сторона также заинтересована в дальнейшем экономическом сотрудничестве:

- Беларусь является стратегическим партнером для нашей области. Ваша страна занимает первое место во внешнеторговом обороте Вологодской области, это составляет порядка 10 процентов от общего объема внешней торговли. Мы на заседании говорили о реализации проекта по созданию крупного машиностроительного кластера в Вологодской области на базе ОАО "Череповецкий литейно-механический завод" с участием белорусских предприятий. Обсуждались и закупка автобусов МАЗ, создание кластера деревянного домостроения. Кроме того, среди направлений нашего сотрудничества - лесозаготовка, лесопереработка, сельское хозяйство.

397 млн долларов составил в 2017 году торговый оборот Беларуси и Вологодской области, что на 77,1% выше уровня 2016 года

Еще одной важной темой встречи стало взаимодействие белорусских регионов с Вологодчиной. Было подписано соглашение о сотрудничестве между Могилевским горисполкомом и администрацией города Вологды, а также несколько соглашений на межмуниципальных уровнях. По словам мэра Вологды Сергея Воропанова, это даст новый импульс развитию экономических, социальных и культурных связей:

- Мы уже договорились о совместных двусторонних визитах. В ноябре у нас пройдет большой форум, где будут представлены ведущие отрасли нашего города и области.

Кстати

Внешнеторговый оборот Республики Беларусь и Вологодской области за январь - март 2018 года составил 93,1 млн долларов, что на 11,1% выше аналогичного периода 2017 года. Белорусской продукции в российский регион поставлено на 27,2 млн долларов, что на 0,5% больше, чем за три месяца 2017 года. Объем поставок вологодских товаров в Беларусь составил 65,9 млн долларов, что на 16,1% больше, чем за три месяца 2017 года.