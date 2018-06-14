Евросоюз отказывается от пластиковой посуды как основного загрязнителя Мирового океана. В Петербурге такая мера означает передел рынка с 5 миллиардами рублей годового оборота. Ретейлеры не против - уже сегодня они охотно отказываются от пластиковой упаковки и переходят на бумажную. Но ученые пока не могут договориться о главном: так ли опасен пластик, как некоторым кажется?

Миллиардный бизнес

По мнению участников рынка, в Петербурге ежемесячно продается не менее 2000 тонн различной пластиковой упаковочной продукции. Килограмм такой продукции у производителя стоит в среднем 200 рублей. Это почти 5 миллиардов рублей в год - весьма приличный сектор бизнеса, которому, в соответствии с политикой Евросоюза, пора бы исчезнуть.

Можно привести очень близкий каждому петербуржцу пример. Ежемесячно в городе продается около 20 миллионов продуктовых пластиковых пакетов. Их себестоимость - примерно 1,5 рубля за штуку. Мы покупаем их за 4-5 рублей, значит, около миллиарда рублей в год петербургские магазины зарабатывают только на полиэтиленовых пакетиках.

При этом директор НПФ "Ленинградский полиграфический комбинат" Алексей Никифоров считает, что в последнее время крупные торговые сети охотно переходят с пластиковой упаковки на бумажную - это благоприятно влияет на их имидж в плане заботы об экологии.

Если представить, что петербургским производителям пластиковой упаковки потребуется переориентироваться на производство бумажной, пострадают от этого прежде всего поставщики сырья - гранул, из которых изготавливают полиэтиленовую пленку.

Их продукция окажется невостребованной, а производителям собственно упаковочных материалов придется переоснастить лишь часть своих производств. Ведь в технологическом цикле "производство пленки из гранул - изготовление пакета - полиграфия" самая дорогая именно полиграфия (качественная новая полиграфическая машина стоит около 4 миллионов евро).

Но полиграфическое оборудование при переходе с пластиков на бумагу менять не надо - оно благополучно исполняет картинки на любом свернутом в рулон материале. Менять придется сравнительно недорогое оборудование первых двух этапов и поставщиков сырья, потому что место пластиковых гранул займут бумага и картон.

По мнению участников рынка, стоимость сырья мало изменится, а затраты на переоснащение производств конечные потребители почти не заметят - условно говоря, плюс рубль на пакет ни на что не повлияет.

Для Петербурга вопрос пластикового загрязнения особенно актуален. По словам начальника отдела водных ресурсов городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Михаила Страхова, это связано с особенностями географического расположения города и его населенностью - в границах Петербурга находятся более тысячи водных объектов.

Долгая жизнь пакета

Но не все экологи считают, что пластик, который люди используют в повседневной жизни, однозначно вреден для окружающей среды. По этому поводу имеются как минимум две очень непохожие друг на друга позиции.

Первую описала заведующая лабораторией физики моря Атлантического отделения Института океанологии РАН Ирина Чубаренко.

По ее словам, сейчас человечество ежегодно производит половину своего веса разных пластиков. Это примерно 300 тысяч тонн в год, из которых нормально утилизируются 3-5 процентов. Остальное либо еще используется, либо оказывается в окружающей среде. Если выброшенный пластик попадает в океан или почву, где нет солнечного света, он живет 300-500 лет. При ультрафиолетовом излучении он распадается, но до самых мелких частиц остается пластиком, то есть синтетическим полимером с очень длинными молекулами, которые не могут разрушить никакие живые микроорганизмы и естественные внешние условия.

- Пока роль этого загрязнителя плохо понятна ученым. Он, вроде, инертен и ни с чем не реагирует, но может отдавать в окружающую среду добавки, которые были внесены в него на стадии производства. Но если вы выбросили на пляже пакетик, он превращается в отличное средство передвижения для микроорганизмов. Они размножаются на нем, могут путешествовать, например от нас в Африку и обратно, перенося на своей шероховатой поверхности чужеродные виды микроорганизмов в новые места обитания. Некоторые из них в новых экосистемах могут начать доминировать, а это довольно серьезная проблема, - говорит Ирина Чубаренко.

Ученые не могут пока дать ответ на вопросы: "Собирает ли пластик патогены человека? Является ли он переносчиком опасных болезней?" Приверженцы идеи борьбы с пластиком приводят в пример все тот же полиэтиленовый пакетик, который мы покупаем всякий раз, когда заходим в магазин. Мы используем его 30 минут, пока доносим покупки до дома, после чего для нас его не существует. Но он живет еще 500 лет - с непредсказуемыми послед-ствиями для окружающей среды!

Кроме того, микрочастицы пластика оказываются в желудках рыб, птиц, мы едим рыбные блюда, не задумываясь даже о том, сколько микрочастиц пластиков и бывших в них промышленных добавок попадает в наши организмы. Тем временем в океанах растут острова из пластикового мусора, потому что весь пластик, который человечество начало производить в 50-х годах прошлого столетия, до сих пор никуда не делся.

Вредно все

Но есть и другая точка зрения, которой придерживаются не менее уважаемые ученые. "Российской газете" озвучил ее руководитель Северо-Западной общественной экологической организации "Зеленый Крест" Юрий Шевчук.

- То, что не разлагается, - не вредно. Вредные вещества выделяются как раз при разложении. Пластик, который мы используем в по-вседневной жизни, - это прежде всего гигиена. Я имею в виду одноразовую посуду, от которой, по моему мнению, человечество никогда не откажется. Да, Мировой океан загрязняется пластиковым мусором, от этого гибнут морские животные, это вредно для морских птиц, - но данная проблема носит исключительно антропогенный характер. Правительства государств, заявляющих о необходимости борьбы с пластиком, могли бы заставить своих граждан не разбрасывать его - это вопрос культуры, а не экологии. Кроме того, давно освоены технологии переработки использованного пластика. Вы скажете, что они вредны для окружающей среды? Согласен! Но переработка макулатуры и производство бумаги тоже вредны для окружающей среды, а процессы перегнивания бумаги и картона связаны с выделением углекислого газа - и здесь мы подходим к проблеме глобального потепления, с которой тоже, кстати, предлагают бороться в тех же странах Евросоюза, - говорит Юрий Шевчук.

По его словам, попытки сократить нагрузку на природу в каждой отдельной отрасли промышленности сегодня напоминают бег крысы по поставленной на огонь сковородке - потому что так или иначе вредно все! И с этой точки зрения нужно все сокращать - в том числе количество населения. А очередной виток борьбы с пластиковыми изделиями Юрий Шевчук расценивает как проявление недобросовестной конкуренции со стороны производителей бумажной продукции.

Хотя ЕС и анонсировал меры по борьбе с пластиком, заявил о готовности законодательно запретить 10 категорий товаров из пластика, ввести налог на полиэтиленовые пакеты и организовать переработку 95 процентов пластиковых бутылок, но однозначного понимания того, станет от этого глобально лучше или не станет, пока нет.