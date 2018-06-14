За несколько лет крупнейшее в Европе стадо дикого лосося, обитающее в реке Варзуге Мурманской области, сократилось в 20 раз. Это стало сильным ударом по традиционным поморским промыслам, которые когда-то активно развивались в этих местах, и по бизнесу, связанному со любительским ловом семги, благодаря которому Кольский полуостров приобрел известность вплоть до Новой Зеландии. Но шанс возродить стадо варзужского лосося еще остается. К охране реки от браконьеров подключились общественники, а в перспективе Варзугу предполагается включить в состав нацпарка "Терский берег", создание которого сегодня активно обсуждается в регионе.

С 2000-х годов запасы атлантического лосося в России сократились в десятки раз. Из пяти промысловых районов, где велась добыча "царской рыбы", остались только два - Архангельский и Мурманский. Остальные районы, в том числе Карельский, потеряли свое промысловое значение. При этом промышленная добыча семги в Мурманской области сократилась за пятьдесят лет с 1000 тонн до 26 тонн в 2017 году. Падение запасов лосося в Заполярье особенно заметно в реках, впадающих в Белое море. Раньше в них добывали до 400 тонн семги, при этом река Варзуга давала до 50 процентов объема выловленной рыбы. В 2016 году промышленная квота на добычу лосося составляла всего 26 тонн, но даже ее рыбаки не смогли освоить. По экспертным оценкам ученых, до 90 процентов атлантического лосося в Варзуге и ее притоках изымается браконьерами, так как бюджетных средств на охрану лосося не хватает. Средняя численность стада в Варзуге обычно составляла около 100 тысяч особей, хотя в отдельные годы бывало и до 200 тысяч. В 2017 году в реку зашло 5 тысяч особей.

- Это очень сказывается на бизнесе, - отмечает Олег, один из предпринимателей, организующих рыболовные туры на Варзугу. - За последние 10 лет рыбы в реке стало намного меньше. Соответственно, не всем, кто к нам приезжает, удается поймать рыбу, и возвращаться сюда они зачастую не хотят. Конечно, когда через несколько дней после вскрытия реки начинается ход рыбы, уловы достаточно приличные, но ближе к июню они падают, и многим так и не удается поймать заветную семгу.

Запас лосося в реке Варзуге начал сокращаться еще в 70-80-х годах минувшего столетия. В 80-е годы на реке был создан государственный заказник. Это принесло эффект: к началу двадцать первого века стадо лосося в Варзуге было крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире. Чтобы сохранить его на этом уровне, было решено отдать приоритет спортивному и любительскому лову семги. С 2004-го по 2007 год ее промышленный лов не велся. Позже он возобновился, но его объемы оставались небольшими. Однако надежды на то, что "любительский" приоритет поможет сохранить популяцию лосося в Варзуге, не оправдались.

Ученые Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО) Максим Алексеев и Александр Зубченко отмечают, что незаконный лов лосося в Варзуге значительно возрос. Только за один световой день мимо стоянки экспедиционной группы ПИНРО в районе притока Пятка вниз по течению проследовали на разных плавсредствах 48 человек, отмечают ученые в своей статье. Все путешественники были "вооружены" спиннингами. А ведь туристический сезон на Варзуге продолжается более 100 дней, и летом количество туристов заметно больше.

- Основную беду несет браконьерский промысел на нерестилищах, потому что на легальных рыбопромысловых участках сейчас идут разрозненные стаи рыб, и поймать их там труднее, - рассказал Валерий Иркашев, который проработал много лет государственным инспектором рыбоохраны на Варзуге. - А на нерестилищах рыба защищает свои гнезда. Там спиннинг наносит даже больше урона, чем сеть. Рыба может почувствовать сеть благодаря изменению тока воды и обойти ее. А рыбацкая блесна для нее - враг. Рыба бросается на нее, защищая свое гнездо, и попадается на крючок.

Впрочем, повод для оптимизма остается. Когда запасы рыбы приходят в депрессивное состояние, включаются особые биологические механизмы. Выживаемость мальков и икры повышается в разы. Если в нормальной ситуации от самки и самца лосося появляется 3-4 рыбы, то при депрессивном состоянии запасов от одной пары лососей может появиться до 20 рыб.

- Поэтому так важно сохранять диких самцов-производителей, - подчеркивает Валерий Иркашев. - Рыба сама себя восстановит, надо только помочь ей.

Чтобы оказать помощь рыбе и заодно государственным органам, отвечающим за ее сохранность, в 2016 году в Заполярье был зарегистрирован фонд биологического разнообразия Кольского полуострова "Мурманский лосось". Его основная цель - восстановить и сохранить популяцию дикого атлантического лосося в Заполярье. Председателем фонда стал Валерий Иркашев, а партнерами - Всемирный фонд дикой природы (WWF), некоммерческое партнерство "Русский лосось" и Камчатский региональный общественный фонд "Сохраним лосося вместе". По согласованию с Баренцево-Беломорским территориальным управлением Росрыболовства и минприроды Мурманской области WWF предоставил фонду грант, на который были закуплены две лодки, два мотора и другое оборудование, необходимое для рыбоохранных рейдов.

Это пилотный проект, он завершится 30 июня. Подсчитан бюджет на аналогичную 6-летнюю программу. Но усилий общественности мало. Сегодня в Мурманской области активно обсуждается создание национального парка "Терский берег", "ядром" которого предполагается сделать Варзугу. Региональная исполнительная власть считает этот шаг слишком радикальным. Пока рассматривается вариант сохранить на Варзуге заказник и ограничить рекреационную нагрузку - например, запретить на определенный период сплав по Варзуге, сообщил Павел Пестов, заместитель начальника управления лесного хозяйства минприроды Мурманской области. По его словам, местное население не всегда приветствует создание режимных охраняемых природных территорий. Но, по мнению экологов, именно режим нацпарка позволяет сохранять традиционные промыслы, отсекая от них браконьеров и бизнес.

Мнение

Петр Заборщиков, коренной житель Варзуги, член фонда "Мурманский лосось":

- В будущем году Варзуге исполняется 600 лет. Основой жизни здесь всегда была богатая кормовая база для скота и, конечно, семга. В течение веков это богатство бережно хранилось. И за какие-то три десятка лет мы умудрились все это растерять! Наш рыболовецкий колхоз "Всходы коммунизма" тридцать лет тому назад выловил 170 тонн семги за сезон и пропустил более 90 тысяч рыб на нерест. В 2017 году колхоз выловил менее одной тонны - 300 особей! Отсюда следует, что из моря в Варзугу зашло так мало рыбы, что варзужское стадо, самое крупное в Беломорье и на севере Европы, оказалось почти загублено. Я местный житель, я всю жизнь прожил здесь, и я вижу, что пришла беда. Дикую семгу надо спасать!