Экологи АЦБК выпустили в Онегу 2018 мальков кумжи

5 июня, в День охраны окружающей среды, экологи Архангельского целлюлозно-бумажного комбината выпустили в реку Онегу 2018 мальков кумжи.

Евгения Москалюк: Сегодня наша рыба есть и в Архангельской области, и в Карелии. Фото: Татьяна Сухановская/РГ

Рыба, которую ихтиологи называют "благородным лососем", выращена на Онежском рыбоводном заводе Северного филиала ФГБУ "Главрыбвод". "Выпускной" прошел в маленькой архангельской деревне Порог в 30 километрах от Белого моря.

...Температура воды в Онеге - 11 градусов, воздух еще холоднее: это необходимые условия для того, чтобы все мальки выжили и адаптировались в новой среде. Из контейнера с "молодняком" к водной глади проложен широкий желоб: сверкают на солнце плавники, кумжа - на свободе.

Стоит отметить, что АЦБК обычно закупает мальков в рамках природоохранных обязательств. Но "выпускной" 5 июня, в День эколога, к ним не относится - это акция доброй воли:

- Наше мероприятие - добровольческое, - подтверждает главный эколог Архангельского ЦБК Евгения Москалюк. - Законодательство РФ разрешает выпуск рыбы, поэтому, когда 2018-й год был объявлен в России Годом добровольца, мы решили по собственной инициативе закупить и выпустить в Онегу именно 2018 мальков.

Экологи старались выбирать кумжу покрупнее, весом не менее 25 граммов - такой будет легче выживать на воле. Кстати, для того чтобы вырастить каждого малька, рыбзавод потратил более 300 рублей.

Да, акция не из дешевых - только в 2018 году АЦБК направит на воспроизводство водных биоресурсов около четырех миллионов рублей. А в целом традиции уже четыре года: первый "выпускной" комбинат устроил в 2014 году, а с 2016-го закупает и выпускает мальков регулярно.

- Архангельский ЦБК ежегодно проводит мероприятия по восполнению водных биологических ресурсов, а также дноуглубительные работы. Это связано с тем, что технологические процессы на комбинате требуют использования речной воды, и АЦБК проводит ее забор, - поясняет Евгения Москалюк. - Поэтому в рамках водоохранного законодательства РФ предприятие ежегодно выпускает в северные реки 9,5 тысячи мальков ценных промысловых рыб - кумжи и семги. Сегодня наша рыба - так мы ее называем - есть и в Архангельской области, и в Республике Карелии.

Между тем, по словам председателя правления Российской ассоциации организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Юрия Лахтикова, все комбинаты отрасли находятся на особом контроле и у государ-ства, и у природоохранных организаций, и у международного сообщества. Но стремление вкладывать средства в сохранение окружающей среды - это не страх перед законом. Архангельский ЦБК, к примеру, напрямую заинтересован в том, чтобы его продукция была конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках, экологически безопасной. А это зависит и от экологической ситуации во всем регионе.

- Наши предприятия ежегодно увеличивают бюджет на сохранение окружающей среды, доказывая, что целлюлозно-бумажная промышленность и сфера экологии - не антагонисты, что мы можем расти и развиваться вместе, - поясняет Юрий Лахтиков.

По его словам, акция АЦБК в Год добровольца - часть экологической стратегии комбината, она станет новой страницей в летописи защиты окружающей среды:

- Это добровольное решение характеризует отношение руковод-ства предприятия к экологии. Надеюсь, с каждым годом в реки Архангельской области мальков будут выпускать все больше, - отметил глава ассоциации.

Нельзя забывать, что выпуск мальков - это и вклад АЦБК в развитие рыбоводства на архангельском Севере в целом. Отрасли, ставшей традиционной: история разведения семги, кеты, кумжи в Поморье насчитывает почти сто лет. Декреты Совета народных комиссаров "О рыбной промышленности", "Об охране рыбных и звериных угодий в Северном Ледовитом океане и в Белом море" были подписаны Лениным еще в 1921 году. Тем временем онежский рыбозавод в 2018-м отпразднует 85-летие: построен он был еще в 1933 году, икру семги на инкубацию здесь закладывали даже в 1943-м, с огромным трудом, но выстояли, выжили и в провальные для экономики 90-е годы.

...Сегодня мальки отправляются к рекам на собственном "транспорте" - для них закупаются специализированные контейнеры. А когда-то их возили к нерестовым притокам Онеги на лошадях, позже - на вертолетах, поливая водой: семга любит только проточную. Об этом "Российской газете" сообщила главный рыбовод завода Елена Улакина. Рассказала она и о том, что семга, нагулявшись в Белом море, всегда возвращается в речки, откуда начала свой "жизненный путь": на рыбопромысловых участ-ках ее отлавливают для получения икры, вычисляя "заводское дет-ство" по специальной метке на плавниках.

Архангельский ЦБК тоже вернется на рыбозавод, - но теперь только осенью, когда температурный режим позволит выпустить в северные реки еще несколько тысяч мальков.