Калининградские бегемоты предсказали исход первого матча ЧМ

Бегемоты Калининградского зоопарка предсказали исход первого матча Чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится сегодня в 18.00. По мнению млекопитающих Милы и Глясика, команды России и Саудовской Аравии сыграют вничью.

Почетная роль оракулов досталась бегемотам не случайно - животные являются символом учреждения. "Предсказание" происходило в уличном вольере, который готовят к открытию для посетителей после большой реконструкции, сообщает пресс-служба Калининградского зоопарка.

Киперы положили две порции еды для бегемотов - свежую траву, овощи, яблоки и зерновую смесь. Возле каждой порции установили флажок, символизирующий противоборствующие команды.

Первым в вольер вышел Глясик, он без колебаний направился к порции под зеленым флагом Саудовской Аравии. Второй появилась Миля. Она отдала предпочтение еде, рядом с которой был установлен российский триколор. Поэтому участники эксперимента сошлись во мнении, что победит дружба.