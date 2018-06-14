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14.06.2018 14:21
Рубрика: Спорт

Калининградские бегемоты предсказали исход первого матча ЧМ

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)
Фото: Пресс-служба Калининградского зоопарка Фото: Пресс-служба Калининградского зоопарка
Фото: Пресс-служба Калининградского зоопарка

Бегемоты Калининградского зоопарка предсказали исход первого матча Чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится сегодня в 18.00. По мнению млекопитающих Милы и Глясика, команды России и Саудовской Аравии сыграют вничью.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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Почетная роль оракулов досталась бегемотам не случайно - животные являются символом учреждения. "Предсказание" происходило в уличном вольере, который готовят к открытию для посетителей после большой реконструкции, сообщает пресс-служба Калининградского зоопарка.

Киперы положили две порции еды для бегемотов - свежую траву, овощи, яблоки и зерновую смесь. Возле каждой порции установили флажок, символизирующий противоборствующие команды.

Первым в вольер вышел Глясик, он без колебаний направился к порции под зеленым флагом Саудовской Аравии. Второй появилась Миля. Она отдала предпочтение еде, рядом с которой был установлен российский триколор. Поэтому участники эксперимента сошлись во мнении, что победит дружба.

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