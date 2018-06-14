Калининградские бегемоты предсказали исход первого матча ЧМ
Бегемоты Калининградского зоопарка предсказали исход первого матча Чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится сегодня в 18.00. По мнению млекопитающих Милы и Глясика, команды России и Саудовской Аравии сыграют вничью.
Почетная роль оракулов досталась бегемотам не случайно - животные являются символом учреждения. "Предсказание" происходило в уличном вольере, который готовят к открытию для посетителей после большой реконструкции, сообщает пресс-служба Калининградского зоопарка.
Киперы положили две порции еды для бегемотов - свежую траву, овощи, яблоки и зерновую смесь. Возле каждой порции установили флажок, символизирующий противоборствующие команды.
Первым в вольер вышел Глясик, он без колебаний направился к порции под зеленым флагом Саудовской Аравии. Второй появилась Миля. Она отдала предпочтение еде, рядом с которой был установлен российский триколор. Поэтому участники эксперимента сошлись во мнении, что победит дружба.
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