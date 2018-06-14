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14.06.2018 17:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На жителя Заполярья завели дело об избиении собаки на глазах у дочери

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Житель города Североморска Мурманской области стал фигурантом уголовного дела по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье, совершенное в присутствии малолетнего".

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Как выяснилось, он сильно избил свою собаку на глазах у 11-летней дочери. Девочка тщетно пыталась защитить питомца. В итоге жена подозреваемого обратилась в полицию.

- Установлено, что 19 мая года житель города Североморска, будучи пьяным, беспричинно избил свою собаку породы стаффордширский терьер наличником от дверной коробки, причинив животному увечья, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Прокуратура Североморска признала возбуждение уголовного дела законным. Расследование продолжается. Если мужчина будет признан виновным, ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

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