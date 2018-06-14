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14.06.2018 12:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сток у озера

До сих пор не принят документ о защите главных водоемов Северо-Запада
Текст: Светлана Цыганкова
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7590 (127)
Главные водные богатства Ладожско-Онежского водного бассейна, куда входят территории Карелии, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Вологодской областей, - это Онежское и Ладожское озера. Последнее - самое большое пресноводное озеро Европы. Но, оказывается, до сих пор нет никакого документа, регулирующего защиту водоемов и хозяйственную деятельность на их берегу, а закон об особо охраняемых природных территориях, расположенных здесь, давно устарел и требует корректировки.

Самая главная беда двух озер - неконтролируемый выброс неочищенных стоков. Статистика просто удручающая. Руководитель Невско-Ладожского бассейнового водного управления Росводресурсов Анна Кузнецова сообщила, что в 2017 году забор питьевой воды из Ладоги составил 371 миллион кубометров. Население использовало лишь 28 миллионов кубометров. Остальное приходится на долю целлюлозно-бумажных комбинатов, расположенных у озера. Они стараются очищать отходы производственной деятельности. В озеро было сброшено 330 миллионов кубометров стоков, из них неочищенных - 30 миллионов.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
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Совершенно другая картина по Онежскому озеру. В 2017 году в водоем сбросили 153 миллиона кубометров использованной воды, из них 69 миллионов кубов нечистот.

А причина в том, что есть города на берегу Онеги, где вообще отсутствуют канализационно-очистные сооружения. Например, Медвежьегорск. Ежегодно город отправляет в Онежское озеро 720 тысяч кубометров канализационных стоков. В Петрозаводске озеро загрязняют водами ливневой канализации. Весь объем сбрасывается без очистки. При этом мониторинг показывает, что в этих стоках превышены допустимые показатели по нефтепродуктам, свинцу, марганцу и аммонию. Стоимость новой ливневой канализации - 8 миллиардов рублей. Таких огромных денег в городском бюджете нет.

Все это ухудшает экологическую ситуацию. Но как справиться с проблемой? Эксперты полагают, что необходимо разработать федеральный приоритетный проект по охране Ладожско-Онежского водного бассейна, по аналогии с проектом оздоровления реки Волги, на который правительство России готово выделить более 200 миллиардов рублей. Чтобы получить бюджетные средства, прежде всего на строительство очистных сооружений в районах, надо не только разработать качественный приоритетный проект, составить паспорт конкретных мероприятий, но и пройти экспертизу. Пока все это только на уровне разговоров. Кроме того, по мнению специалистов, необходимо соблюсти баланс между сохранением экологии и экономическим развитием территорий.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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А вот здесь есть проблемы. И касаются они как раз особо охраняемых территорий Ладожско-Онежского водного бассейна. В этой сфере отсутствуют законодательные нормы, определяющие правовой режим населенных пунктов, которые расположены в границах особо охраняемых территорий. Это в первую очередь относится к Вологодской области и национальному парку "Русский Север". Много лет власти всех уровней пытаются откорректировать законодательство таким образом, чтобы без ущерба для экологии дать возможность развиваться муниципалитету.

- В состав национального парка включили 90,5 тысячи гектаров, ранее принадлежавших колхозам, совхозам и другим хозяйствующим субъектам. Здесь располагаются 257 населенных пунктов, где проживают более 13 тысяч человек. Их жизнь осложняется тем, что на территории "Русского Севера" запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб природе, - отметил заместитель губернатора Вологодской области Эдуард Зайнак.

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